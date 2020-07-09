Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Роспотребнадзор предложил министерству транспорта и Росавиации открыть авиасообщение с 13 странами. Об этом пишут The Bell и РБК со ссылкой на копию письма службы. Документ датирован 8 июля и подписан замруководителя Роспотребнадзора Михаилом Орловым.

На первом этапе возобновить авиасообщение предлагается с Великобританией. Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также перелеты предлагают разрешить во Вьетнам, Монголию, Китай и Шри-Ланку. Открыть авиасообщение с ними тоже можно на первом этапе, уточняется в письме.

Список вызывает вопросы, отмечает РБК: в нем нет востребованных стран с высоким пассажиропотоком - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. А также стран, которые выразили желание принимать россиян — Турции и Египта. Минтранс и Росавиация комментируют служебную переписку между ведомствами. "В случае принятия решения о возобновлении международного воздушного сообщения, заинтересованные организации и компании будут уведомлены в установленном порядке", - сообщила Росавиация.

Росавиация готовится возобновить регулярное авиасообщение с 15 странами с 15 июля, писали РБК и ТАСС со ссылкой на неназванные источники в неназванной авиакомпании в начале июля. Позднее ТАСС уточнял, что возобновить перелеты в два этапа предлагал федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на заседании 6 июля. Список стран, с которыми можно начать авиасообщение на первом этапе, Роспотребнадзор, МИД и Росавиация должны были согласовать до 8 июля.

Сейчас вылететь из России, в том числе в часть стран списка, можно только на частных самолетах, либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте "Аэрофлота" – авиакомпания выполняет большую их часть. По самым популярным направлениям, например, в Париж или Лондон, такие рейсы летают дважды в неделю. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.