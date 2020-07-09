После обнуления: время посадок?

Путинская система после конституционного переворота 1 июля, "триумфальной" правки Конституции "взялась за аресты и обыски. Она обнуляет" своих реальных, потенциальных и мифических противников.

Арест хабаровского губернатора от ЛДПР Сергея Фургала по обвинению в причастности к заказным убийствам 2005 года. Дело против активиста Петра Верзилова. Обыски 9 июля у активистов кампании «Нет!»: Юлии Галяминой, Ольги Горелик, Татьяны Усмановой, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, - как раз перед митингом 15 июля. Задержан директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

И 15 лет тюрьмы, предложенные прокурором 8 июля на суде по делу Юрия Дмитриева...

Такое впечатление, что после принятия поправок к Конституции лозунг дня : "можем повторить 20-е - в двадцатые", когда ОГПУ хватало то банкиров, то нэпманов, то несогласных студентов или троцкистов.

Обсуждают политолог Александр Кынев, публицист Игорь Яковенко, политик Алексей Ворсин (Хабаровск), политик Юлия Галямина, член правления международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко, корреспондент Радио Свобода Анна Яровая (Петрозаводск).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 9 июля в 19:05