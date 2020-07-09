Петра Верзилова увезли на психиатрическую экспертизу

Участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова увезли на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает "МБХ Медиа". Следователи хотят проверить, был ли он вменяемым после загадочного отравления в 2018 году, которое сам Верзилов считает попыткой его убить.

Участник Pussy Riot отметил, что "за два года ни Следственный комитет, ни МВД не продвинулись в расследовании покушения на убийство ни на каплю".

В сентябре 2018 года Петра Верзилова госпитализировали в Москве после того, как он неожиданно начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Через два дня он был переведён в реанимацию в тяжёлом состоянии. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин.

Немецкие врачи считают, что Верзилова отравили, однако они не смогли определить тип вещества, которым это могло быть сделано. Издатель "Медиазоны" предполагает, что его отравили сотрудники российских спецслужб. По его мнению, это может быть местью за его участие в расследовании убийства в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, или местью за акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу в Москве, когда в знак протеста против политических репрессий участники группы выбежали на поле в полицейской форме и остановили игру.

За последний месяц в квартирах, где проживают Верзилов и его родные, было произведено несколько обысков в рамках "московского" дела, а также в рамках уголовного дела о неподаче уведомления о наличии иностранного гражданства.

По первому делу Верзилов проходит пока как свидетель, по второму - как обвиняемый. По версии следствия, в декабре 2014 года Верзилов получил гражданство Канады и не сообщил об этом российским властям. Близкие издателя "Медиазоны" утверждают, что он никогда не скрывал двойное гражданство. Они считают преследование Верзилова местью за его оппозиционную деятельность.