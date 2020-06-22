"Изолировать от общества". История нового дела Петра Верзилова

В понедельник Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста издателелю "Медиазоны", активисту и участнику Pussy Riot Петру Верзилову. Об этомсообщает издание "Медиазона". Верзилов был задержан 21 июня в Москве сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом (Центра "Э") в рамках "проверочных мероприятий" –​ они проникли в квартиру Верзилова, выломав дверь. Он провел на допросе в ОВД "Красносельский" 12 часов. Как только Верзилов вышел из участка, на него напал неизвестный мужчина. После этого активиста вновь задержали и составили протокол за мелкое хулиганство, а судили за нецензурную брань в общественном месте.

Сотрудники полиции не стали обвинять Петра Верзилова в драке с прохожим, поскольку медицинская экспертиза не обнаружила побоев у участников конфликта. "Телесные повреждения не обнаружены ни у Верзилова, ни у гражданина, с которым он якобы подрался. Верзилова обвиняют только в грубой нецензурной брани, по статье 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство)", – рассказал адвокат Верзилова Леонид Соловьев. Он добавил, что медицинское освидетельствование показало отсутствие в крови издателя "Медиазоны" наркотических средств и алкоголя.

Ночь с воскресенья на понедельник Верзилов провел в ОВД Мещанского района Москвы, куда его доставили после нападения. В понедельник в 10 утра сотрудники ОВД увезли активиста в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Об этом сообщает "Медиазона". Адвокат Леонид Соловьев рассказал Радио Свобода, что стоит за преледованием Верзилова:

Как пояснил Петя, этот человек сам на него напал, просто бросился ему под ноги. Это очень похоже на провокацию

– Сначала его обвиняли в мелком хулиганстве – якобы он напал на какого-то молодого человека, когда вышел из полицейского участка в Красносельском районе, где его 12 часов допрашивали сотрудники Следственного комитета. Мы считаем, что это обвинение беспочвенно – как пояснил Петр, этот человек сам на него напал, просто бросился ему под ноги, и буквально через 10 секунд после нападения рядом удивительным образом оказались сотрудники полиции. Это было очень похоже на провокацию. Остались обвинения в нецензурной брани.

–​ Ранее сообщалось, что Петра Верзилова допросили по какому-то делу о призывах к экстремизму. Что вам об этом известно?

Их цель – изолировать Петра от общества

– Нет, таких вопросов не было. Чтобы объяснить, за что преследуют Петра, я бы немного ударился в конспирологию. Возможно, они делают это для того, чтобы показать работу по "московскому делу" – грубо говоря, дать обществу сигнал, что дело еще не закрыто и там могут появиться новые фигуранты. Кроме того, видимо, они опасаются каких-то акций Петра, связанных с проведением парада Победы. И сейчас их цель – изолировать его от общества, – рассказал Леонид Соловьев.

Утром 21 июня Петр Верзилов сообщил, что неизвестные ломают дверь в его квартиру в Москве. После этого он перестал выходить на связь. Первой об этом сообщила "Медиазона". Корреспондент издания убедился, что дверь в квартиру Верзилова выломана. Соседка по подъезду подтвердила, что домой к Верзилову приходили примерно 10 человек и ломали дверь.

Источник "Интерфакса", в свою очередь, утверждал, что Верзилова доставили в Следственный комитет, где он будет давать показания по делу о призывах к экстремизму – из-за "размещения в соцсетях материалов экстремистской направленности".

Один из друзей Верзилова на условиях анонимности сообщил Русской службе Би-би-си, что задержание участника Pussy Riot может быть связано с акцией, которую Верзилов намеревался провести во время репетиции парада в честь годовщины Победы. Верзилов якобы готовился встать перед танком во время репетиции парада и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь, который позже стал символом подавления студенческих протестов в Китае. Парад намечен на 24 июня.

Издание "Медиазона" рассказало, что допрос Петра Верзилова был связан с "московским делом", заведённым в прошлом году после летних акций оппозиции в центре Москвы. По этому делу были арестованы несколько десятков человек, часть из них приговорены к лишению свободы. Разрешение на следственные действия в отношении Верзилова подписаны генералом Рустамом Габдулиным – именно он руководил следственной группой по "московскому делу". Во время допроса Верзилова расспрашивали также об Алексее Навальном и про поездки за рубеж. В частной беседе сотрудники СК назвали Верзилова "организатором массовых беспорядков".

О причинах задержания Верзилова говорит главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов:

– Однозначного разумного и понятного объяснения, почему это все произошло, у меня нет. Поэтому это будет исключительно моя личная версия. Силовикам показалось, что Петр может готовить какую-то акцию. Поэтому вся вчерашняя история была устроена, чтобы перестраховаться. В итоге Петр получит административный арест на время парада и на время голосования по поправкам в Конституцию.

–​ Би-би-си со ссылкой на знакомого Петра сообщило, что он 24 июня готовился встать перед танком на параде. Вам об этом что-нибудь известно?

Сам Верзилов сказал, что никакой акции он не готовил

– Я об этом тоже прочитал в материале Би-би-си. Мне показалось, что это были такие витиеватые рассуждения, что Петр это может сделать, но никаких подтверждений не было. Сам Верзилов вчера сказал, что никакой акции он не готовил. И я не вижу никаких причин считать, что какая-то акция могла быть. С другой стороны, если бы что-то и было, я был бы последним человеком, которого он бы поставил в известность.

–​ Также в СМИ сообщалось, что Верзилова якобы допросили по делу о призывах к экстремизму. Что вам об этом известно?

Мы имеем дело с намеренной дезинформацией

– Тут как раз все более-менее понятно. Важно, во сколько появлялась та или иная информация. Мы знаем точно, что следственные действия дома у Петра были в рамках "московского дела". Потому что есть соответствующие документы о том, что к нему пришли в рамках статей 212 и 318 – "О массовых беспорядках и насилия в отношении представителей власти". Хотя де-факто это дело давно закрыто. Безусловно, этот обыск и следственные действия были исключительно поводом задержать Петра. Я думаю, что сейчас Верзилова вряд ли обвинят в массовых беспорядках или в насилии в отношении представителей власти. К тому же он в эти дни не был в России. До этого появилась информация про статьи об экстремизме, про экстремистское видео, про социальные сети. Теперь у нас нет никаких сомнений, что мы имели дело с намеренной дезинформацией со стороны источников в силовых структурах. Для чего это было нужно – не очень понятно, но это абсолютно точно была дезинформация. Об этом сообщали разные источники в разных медиа. Просто для того, чтобы ввести общественность в заблуждение, чтобы мы запутались в причинах обыска и следственных действий. Других разумных объяснений у меня нет, – говорит Сергей Смирнов.

Петр Верзилов, помимо прочего, известен организацией перформансов, в том числе против полицейского насилия. В последний раз он был задержан в Москве в апреле, когда вышел на улицу в форме майора полиции. Речь шла о художественной акции против произвола властей во время так называемого режима самоизоляции.