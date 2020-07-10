Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

У пяти членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски, двое задержаны

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после задержания

У двух депутатов Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР и трех членов партии прошли обыски. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя парламента региона, руководитель фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

По словам Зюбра, обыски проводились "в квартирах, гаражах, машинах". Два депутата — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов задержаны. Сегодня, как ожидается, в суде будет рассматриваться вопрос об их аресте. Источник ТАСС сообщил агентству, что уголовное дело "пока не связано" с делом задержанного накануне губернатора края, члена ЛДПР Сергея Фургала. Два задержанных депутата ранее руководили заводом "Амурсталь". По данным "Коммерсанта", обоих подозревают в крупном мошенничестве.

Басманный районный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Фургала, доставленного накануне в Москву из Хабаровска. Губернатора подозревают в организации заказных убийств. В Следственном комитете заявили, что Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Губернатор не признал вину.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что задержание имеет политическую подоплеку и связно с успехами Фургала на посту губернатора. Его не будут исключить из партии, а фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против случившегося, заявил Жириновский. "Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете",- заявил лидер ЛДПР с трибуны в Госдуме.

  • Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край с сентября 2018 года. Фургал — один из немногих губернаторов-не единороссов. Электоральные аналитики отметили отсутствие вбросов в Хабаровском крае на голосовании о поправках в Конституцию. В 2005 году стал депутатом думы Хабаровского края. Затем трижды был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по охране здоровья.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG