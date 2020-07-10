У пяти членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски, двое задержаны

У двух депутатов Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР и трех членов партии прошли обыски. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя парламента региона, руководитель фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

По словам Зюбра, обыски проводились "в квартирах, гаражах, машинах". Два депутата — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов задержаны. Сегодня, как ожидается, в суде будет рассматриваться вопрос об их аресте. Источник ТАСС сообщил агентству, что уголовное дело "пока не связано" с делом задержанного накануне губернатора края, члена ЛДПР Сергея Фургала. Два задержанных депутата ранее руководили заводом "Амурсталь". По данным "Коммерсанта", обоих подозревают в крупном мошенничестве.

Басманный районный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Фургала, доставленного накануне в Москву из Хабаровска. Губернатора подозревают в организации заказных убийств. В Следственном комитете заявили, что Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Губернатор не признал вину.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что задержание имеет политическую подоплеку и связно с успехами Фургала на посту губернатора. Его не будут исключить из партии, а фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против случившегося, заявил Жириновский. "Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете",- заявил лидер ЛДПР с трибуны в Госдуме.