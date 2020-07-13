Пожар на военном корабле в Калифорнии. Пострадал 21 человек

На американском десантном вертолётоносце "Боном Ричард" (USS Bonhomme Richard), который находится на базе военно-морских сил США в городе Сан-Диего в Калифорнии, произошёл взрыв и начался пожар. Сообщается о 17 пострадавших военных моряках и четырех гражданских. Их повреждения не представляют опасности для жизни", - сообщается в твиттере ВМС США.

На месте происшествия работают пожарные и военные службы, однако погасить огонь пока не удалось.

Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл сообщил телекомпании Си-эн-эн, что пожар может продолжаться несколько дней, и не исключено, что корабль "выгорит до ватерлинии".

О причине пожара не сообщается.

В момент инцидента корабль проходил техническое обслуживание. На его борту находились 160 моряков, хотя обычно команда составляет около тысячи человек. По словам пресс-секретаря ВМС США Брайана О’Рурка, весь личный состав эвакуирован с корабля.