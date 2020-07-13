Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили новое обвинение

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю предъявило новое обвинение предпринимателю и политику Анатолию Быкову. Кроме организации заказных убийств, за которые он был арестован в начале мая, ему инкриминируют создание преступного сообщества.
По данным следствия, криминальная организация была создана в 1993–1995 годах. Её целью стал "захват лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края и контроль за деятельностью преступных групп". В преступное сообщество вошли группировки, возглавляемые Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и Владимиром Татаренковым (Татарин). Быков координировал деятельность преступных групп, разделял между ними сферы влияния и доходы, говорится в материалах дела.
15 мая Анатолию Быкову было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве 25-летней давности. Осужденный за это преступление Владимир Татаренков (Татарин) подтвердил показания против Быкова на очной ставке. По данным следователей, убийства связаны с борьбой за активы, в частности, в алюминиевой промышленности. Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем. Быков вину не признаёт.
По предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Рачинского.
- В 2002 году Быков был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Суд приговорил его к условному сроку, позже судимость была снята.
- С 1997 по 2016 год Быков регулярно избирался в Законодательное собрание Красноярского края и владел крупными местными предприятиями.
- В последние годы бизнесмен финансировал ряд политических проектов в крае. При его поддержке в местные органы власти избирались представители партии "Патриоты России". Сам он баллотироваться из-за судимости не мог – в 2016 году был принят закон, запрещающий лицам с судимостью выдвигать свою кандидатуру на выборные должности. В 2020 году у Быкова истекает запрет на выдвижение.
- Летом 2019 года Быков объявил о намерении создать движение "Наша Сибирь", которое боролось бы за увеличение финансирования регионов и их большую самостоятельность.
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