Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили новое обвинение

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю предъявило новое обвинение предпринимателю и политику Анатолию Быкову. Кроме организации заказных убийств, за которые он был арестован в начале мая, ему инкриминируют создание преступного сообщества.

По данным следствия, криминальная организация была создана в 1993–1995 годах. Её целью стал "захват лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края и контроль за деятельностью преступных групп". В преступное сообщество вошли группировки, возглавляемые Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и Владимиром Татаренковым (Татарин). Быков координировал деятельность преступных групп, разделял между ними сферы влияния и доходы, говорится в материалах дела.

15 мая Анатолию Быкову было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве 25-летней давности. Осужденный за это преступление Владимир Татаренков (Татарин) подтвердил показания против Быкова на очной ставке. По данным следователей, убийства связаны с борьбой за активы, в частности, в алюминиевой промышленности. Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем. Быков вину не признаёт.

По предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Рачинского.