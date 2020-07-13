"Привет из тех времен". Ивану Сафронову предъявили обвинение

13 июля бывшему журналисту и сотруднику корпорации Роскосмос Ивану Сафронову предъявили официальные обвинения в государственной измене. За передачу секретных сведений западным спецслужбам ему грозит до 20 лет заключения. На прошлой неделе суд арестовал Сафронова до 6 сентября. Законность избрания такой меры пресечения 16 июля проверит Мосгорсуд - жалобу подали адвокаты журналиста.

Вина Сафронова доказывается результатами трех проведенных по делу экспертиз, а также "прослушками" его переговоров и данными почтовых отправлений - как утверждают некоторые СМИ. Сам Иван Сафронов вину не признает, а его коллеги называют подозрения ФСБ абсурдными и требуют гласного расследования очередного шпионского дела.

В понедельник в Москве на Госпитальном мосту около следственного изолятора "Лефортово" вывесили баннер в поддержку Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Ранее такой же баннер журналисты вывесили на заборе рядом с СИЗО, где находится Сафронов. Однако его сразу же снял один из строителей. Во время пикетов у СИЗО "Лефортово" в поддержку арестованного журналиста Ивана Сафронова задержали 10 человек.

По версии ФСБ, Иван Сафронов был завербован сотрудниками "одной из спецслужб Чехии" в 2012 году и через пять лет получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке. Соответствующая информация была передана им по интернету в спецслужбу Чехии, которая поделилась этими сведениями со спецслужбами США. Процесс над Иваном Сафроновым проходит в закрытом режиме. Сообщается, что в деле журналиста насчитывается семь томов.

Следователи ФСБ предъявили журналисту Ивану Сафронову обвинение по делу о государственной измене по статье 275 УК. "Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", - рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов:

Ивану до сих пор непонятна суть обвинения, как и его защитникам

- Процедура предъявления обвинения заключается лишь в том, что нас ознакомили с текстом постановления, который называется “постановление о привлечении в качестве обвиняемого”. Обычно это то же постановление, с таким же содержанием, как и постановление о возбуждении уголовного дела, которое мы уже видели в суде при избрании меры пресечения. Поэтому никаких новых данных мы не увидим. Это достаточно формальная процедура. Мы оформили так называемый протокол допроса обвиняемого. Мы указали вопросы, которые должны как-то прояснить суть обвинений. Ивану до сих пор непонятна суть обвинений, впрочем, как и его защитникам. Все вопросы, которые нас интересуют, мы адресовали в этом протоколе следователю. Посмотрим, как будет реагировать следствие. Сейчас предсказать что-то достаточно сложно, хотя, в общем, предчувствие такое, что следователь просто проигнорирует эту просьбу, коль скоро они отказались предъявлять хоть какие-то документы в подтверждение обоснованности выдвинутых против Ивана подозрений.

- Вы ранее сообщали, что Сафронова разрабатывали, по крайней мере, в течение года. В деле фигурируют 7 томов. О чем это свидетельствует?

Это документы достаточно длительной работы спецслужб

- Это обычное дело. Ведь реализация по таким делам, а именно – задержания, аресты и обыски - проводится сразу же после определенной работы. Это известно из практики. Порой оперативные сотрудники проводят такую работу в течение длительного промежутка времени, даже более года. Эти документы следователь получил от оперативных сотрудников. И по объему можно себе представить, что это документы достаточно длительной работы спецслужб.

- Как вам кажется, почему возникло дело против Ивана Сафронова? Его все-таки сейчас преследуют как сотрудника Роскосмоса или как журналиста?

- Ивана Сафронова преследуют именно как журналиста. Ему вменяются те действия, которые были якобы им совершены в 2017 году, когда он был журналистом. И я призываю журналистов относиться к Ивану именно как к своему коллеге, потому что бывших журналистов, как мы знаем, не бывает, – полагает адвокат Иван Павлов.

В поддержку Ивана Сафронова выступил ряд ведущих российских СМИ, включая РБК, "Медузу", Forbes, "Ведомости", Znak.com и телеканал "Дождь". Большинство из работавших с ним журналистов считает подозрения в адрес Ивана абсурдными, требуя, чтобы расследование его дела проходило максимально гласно. Коллега Ивана Сафронова журналист Глеб Черкасов, который ранее возглавлял отдел политики газеты "Коммерсант", считает, что Сафронову мстят за его журналистскую деятельность:

Я уверен, что это связано с его работой

-Я уверен, что это связано с его работой. Он был достаточно информированным и энергичным журналистом, освещающим военно-техническую тематику. Но писал он на самые разные темы, брал вопросы более широко. Так что это привет из тех времен.

- Верите ли вы в обвинение в шпионаже в пользу Чехии? Вообще, что это за обвинение? Как вы к нему относитесь?

Это очень тяжелое обвинение

- Я считаю, что это очень тяжелое обвинение, которое, благодаря некой эластичности соответствующей статьи уголовного кодекса, можно трактовать как угодно. Я не верю в то, что Иван был шпионом. В это я не верю.

- Адвокаты говорят, что Сафронова разрабатывали уже больше года – там 7 толстых томов уголовного дела. Как вы думаете, почему спецслужбы обратили на него свое внимание?

- Он был довольно заметным человеком, довольно заметным автором. Я думаю, что было много интереса к его источникам, к его работе. Вы сказали про 7 сафроновских томов – а может быть, там на всех остальных журналистов тоже есть тома, все возможно. Плюс это довольно тонкая и чувствительная материя – военно-техническое сотрудничество.

- А можно предположить, за какие конкретно публикации могут сейчас таким образом мстить Ивану Сафронову? Это материал об отставке Матвиенко или какой-нибудь еще?

- Нет, я не возьмусь гадать. Следствие в пересказе адвокатов говорит про что-то, что случилось в 2017 году. Следствие будет напирать, что это не публикация, а что-то еще. Я не возьмусь судить. У него было много интересных материалов.

- Сейчас некоторые общественные деятели упрекают Ивана Сафронова в том, что он не журналист, а чиновник, работает на власть, на Роскосмос, и поэтому защищать его не нужно. Как вам кажется, достоен ли Иван защиты?

- Я бы ответил этим людям цитатой из фильма Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта". Когда Вуди Харрельсон, играющий Ларри Флинта, говорит журналистам: "Ребята, поймите, если закон защитит такого, как я, он защитит и вас". Закон должен защищать всех. Если речь идет о том, чтобы закон должен быть только для приятных людей, то это не закон, а вольное использование разных норм, - считает журналист Глеб Черкасов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что узнал о задержании Ивана Сафронова из СМИ, но не видит необходимости ставить в известность главу государства или брать расследование этого дела на контроль. По версии Пескова, задержание Ивана "никоим образом не связано с журналистской деятельностью". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также отметил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации, подчеркнув, что знает его как журналиста, который глубоко разбирается в материалах, и не сомневается в его высоком профессионализме и его личной порядочности.