В Хабаровске продолжаются протесты против задержания губернатора

В Хабаровске перед зданием правительства края 14 июля начался пятый по счёту несанкционированный митинг в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Число участников акции около 300–400 человек, но на площадь продолжают приходить горожане. На крыльцо здания краевого правительства вышел одиночный пикетчик. Полиция его задерживать не стала. Горожане выходят с плакатами "Я мы Сергей Фургал" и "Верните нам Фургала". Активисты зовут "на разговор" мэра Хабаровска Сергея Кравчука и требуют провести по делу Фургала честный суд в Хабаровске.

Самым масштабным из протестов против задержания губернатора стал митинг 11 июля – на улицы Хабаровска вышли до 35 тысяч жителей. 12 июля состоялось две акции, утром и вечером. Утром у здания краевой администрации прошёл митинг, но значительно менее многочисленный. Вечером на акцию, по некоторым оценкам, собралось 5 тысяч человек. В Комсомольске-на-Амуре утром 12 июля прошёл митинг у здания ФСБ, это была уже четвертая стихийная акция с момента задержания Фургала. 13 июля жители Хабаровска ходили по городу шествием, поскольку на площадках для публичных акций началась дезинфекция.

Сергея Фургала задержали 9 июля и перевезли в Москву. Его дело будет рассматривать Басманный суд. Губернатора подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство. После предъявления обвинения Фургал свою вину не признал.