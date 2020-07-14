В Хабаровске продолжаются протесты против задержания губернатора

В Хабаровске перед зданием правительства края 14 июля начался пятый по счёту несанкционированный митинг в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Число участников акции около 300–400 человек, но на площадь продолжают приходить горожане. На крыльцо здания краевого правительства вышел одиночный пикетчик. Полиция его задерживать не стала. Горожане выходят с плакатами "Я мы Сергей Фургал" и "Верните нам Фургала". Активисты зовут "на разговор" мэра Хабаровска Сергея Кравчука и требуют провести по делу Фургала честный суд в Хабаровске.
Самым масштабным из протестов против задержания губернатора стал митинг 11 июля – на улицы Хабаровска вышли до 35 тысяч жителей. 12 июля состоялось две акции, утром и вечером. Утром у здания краевой администрации прошёл митинг, но значительно менее многочисленный. Вечером на акцию, по некоторым оценкам, собралось 5 тысяч человек. В Комсомольске-на-Амуре утром 12 июля прошёл митинг у здания ФСБ, это была уже четвертая стихийная акция с момента задержания Фургала. 13 июля жители Хабаровска ходили по городу шествием, поскольку на площадках для публичных акций началась дезинфекция.
Сергея Фургала задержали 9 июля и перевезли в Москву. Его дело будет рассматривать Басманный суд. Губернатора подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство. После предъявления обвинения Фургал свою вину не признал.
- Кроме Фургала задержаны и арестованы ещё четыре подозреваемых, которых следствие считает членами преступной группы. Их обвиняют в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского. Эти преступления были совершены в 2004 и 2005 годах.
- Сергей Фургал стал главой Хабаровского края 28 сентября 2019 года, на выборах он набрал почти 70% голосов, обойдя кандидата от партии "Единая Россия" Вячеслава Шпорта. Он выдвигался от партии ЛДПР, на данный момент его членство в этой партии приостановлено. По профессии Фургал врач, однако с 1999 года ушёл из медицины и занимался предпринимательской деятельностью. С 2005 года активно участвовал в политической жизни, был депутатом Законодательной думы Хабаровского края и депутатом двух созывов Госдумы.
- На посту губернатора Фургал запомнился сокращением заработных плат и прочих трат на чиновников. Он приостанавливал сомнительные, по его мнению, госзакупки. По его же решению была выставлена на продажу яхта, принадлежащая региональному правительству.
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