Чёрный человек. Александр Нежный – о схиигумене и ложных попах

Похоже, Россия поделилась: одна её часть встала за Николая Романова, известного также как схиигумен Сергий, другая указывает на его уголовное прошлое, спрашивает, каким чудом с таким послужным списком он мог стать священником, со смятением внимает его речам и ожидает, когда с патриаршего олимпа грянет гром, сверкнет молния и поразит потерявшего берега. Если же в обойме у патриарха все громы и молнии растрачены на другие цели, то отчего бы не поставить гражданина Романова лицом к лицу с российским правосудием? Оно вовсе не так слепо, как может показаться, и своё дело прекрасно знает. Когда три девушки исполнили в храме Христа Спасителя панк-молебен "Богородица, Путина прогони!", то недолгое время спустя они топтали зону, а герой песнопения ещё до кассационного суда одобрительно высказался насчет того, что "суд залепил им двушечку". "Нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну" – сейчас, уже девять лет спустя, тоска теснит сердце от грандиозной пошлости этих слов. Эх, милые. Не от всей души, должно быть, вы пели и плясали, раз он до сих пор простирает над Россией свои совиные крылышки.

Но панк-молебен – детский лепет в сравнении с яростными воплями из уральских лесов. Дрожь берёт, когда со слов схиигумена перед глазами возникают несчастный Владимир Путин, с головы до пят опутанный жидомасонскими нитями, агент мирового правительства Берл Лазар, с поганой усмешечкой дергающий за ниточки и веревочки, после чего президент России вроде кукольного паяца подмахивает указ за указом, отправляя нас прямым ходом в "электронный лагерь сатаны". Но, в конце концов, дело не в нём, в этом внутренне глубоко несчастном и тёмном, как ночь, человеке. Да, был ментом и, судя по всему, проникся всеми пороками ментовского сословия, и алчностью прежде всего. Из-за этой алчности убил; перед этим погубил кого-то в ДТП; крысятничал в магазине, куда устроился продавцом; сел. За тринадцать лет неволи всё может перевернуться в падшем человеке. В ворота лагеря вошел преступник, а на волю вышел другой, просветленный глубочайшим покаянием. Не только в Евангелии находим мы примеры преображения изуродованных грехом людей. Потрясающие истории рождения нового человека пусть редко, но встречаются и в жизни. И не лагерь, не барак, не подневольный труд приводят к метанойе; смешно думать, что сама по себе неволя может исправить поврежденное сознание и очистить запятнанную грехами душу. Если не позовет за собой Христос, то глубоко тронутую порчей натуру исцелить невозможно.

На болоте церковной жизни время от времени набухают пузыри; лопаясь, они смердят одним и тем же

Есть нечто, заставляющее думать, что если Николай Романов и услышал чей-то голос, то это был голос совсем, совсем не Христа. Это был голос другого – в противном случае Романов не опоганил бы новую свою жизнь нагромождениями лжи. Чего только он не наплел! И близкий Антихрист, и число зверя в ИНН, и спаситель Отечества товарищ Сталин, и принесший себя в искупительную жертву Николай II, и выпустившее из потаённой пробирки коронавирус мировое правительство, и всеобщая чипизация через прививки, и Алексий II, якобы благословивший его на священство, а потом убитый за отказ подчиниться жидовской власти. Как не смутиться от всего этого полуобразованной толпе! Но чему, собственно говоря, дивиться?

Всё это уже было, и все это – увы – составляет неотъемлемую часть нашего бытия. От жидомасонов давно вянут уши; товарища Сталина любит и почитает не только гражданин Романов, икону святого Иосифа некоторые священнослужители помещали в алтаре; а уж папу римского, которого наш схиигумен готов разорвать в клочья, терпеть не могут многие православные отцы. На болоте церковной жизни время от времени набухают пузыри; лопаясь, они смердят одним и тем же.

Дело, повторяю, не в этом схиигумене, за всю жизнь прочитавшем, надо полагать, три книжки и теперь, запинаясь и глядя в шпаргалку, пересказывающем их содержание. Он волен нести какую угодно чушь, но ведь никто не обязывает его слушать и ему верить. Внимание к нему отчасти можно было бы объяснить проповедническим даром – однако гомилетик из косноязычного профана, за нерадение выгнанного из семинарии, никакой. Ругнет пару раз священноначалие за любовь к роскоши – и прихожане млеют: ах, батюшка, ах, правдолюбец ты наш, не страшишься гонений за слово правды! Между тем священноначалие сгнило не только из-за нездоровых страстей, жадного стремления к дворцам, яхтам, дорогим иномаркам и подлого сервилизма; оно ничтожно духовно, и поразительный случай с Николаем Романовым заставляет ещё и ещё раз убедиться в нравственной неразборчивости их преосвященств.

В самом деле: кто в неповреждённом рассудке поверит, что архиепископ Викентий (Морарь) не знал, что рукополагает в священники человека, запятнанного кровью? Или митрополит Кирилл (Наконечный), теперь посылающий Сергию (Романову) послания обличительного свойства, не понимал, кого он избрал своим духовником? Не догадывался, от кого исходит мрак невежества, самопревозношения и злобы? Однако, о чем это я? В некотором смысле в России за очень малым исключением все попы, как говаривал Василий Розанов, "ложные". И если в конце концов – когда-нибудь, может быть, – народ очнется, то поганой метлой погонит всех ряженых, самодовольных, корыстолюбивых. Как словом и бичом изгнал из храма торговцев Господь наш Иисус Христос. Хотя зачем тешить себя надеждой? Населению с православными крестиками, похоже, всё равно – что Сергий Радонежский, что Сергий Романов. Количество и разнообразие так называемых духовных чад, приверженцев и защитников схиигумена наводит на удручающую мысль о том, что нынешняя Россия глубоко больна. Она слишком легко доверяет и безмерно дорогой ценой оплачивает своё доверие. Её духовное здоровье подорвано неисчислимыми бедами; призраками так и не сбывшейся свободы; посулами величия; бесконечной ложью, которую она с готовностью принимает за правду. Она хотела бы обрести пророка, который бы указал ей путь, но в очередной раз доверяется очередному чёрному человеку.

Александр Нежный – писатель

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