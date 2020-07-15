Британский скульптор Марк Куинн установил монумент активистам движения за права чернокожих на месте снесённой статуи работорговца 17-го века Эдварда Колстона в Бристоле. Работа называется “Прилив силы” и изображает женщину, вскинувшую руку в приветствии движения Black power ("чёрная сила").

Работа основана на фотографии местной активистки, вставшей на основание статуи Колстона в ходе протестов в июне. Скульптура сделана в натуральную величину, её установка не согласовывалась с городскими властями. Если она будет продана, Куинн планирует потратить вырученные деньги на продвижение истории чернокожего населения в школьных программах Великобритании.

Статуя Колстона была установлена в центре Бристоля в 1895 году. Он был известным предпринимателем, филантропом, членом британского парламента, он финансировал строительство школ, больниц и церквей в Бристоле, Лондоне и других городах. Его именем были названы и остаются названными до сих пор важные социальные и культурные объекты.

В то же время он был работорговцем, что и вызвало недовольство у протестующих. Больше 11 тысяч человек подписали петицию с требованием удалить скульптуру. Одновременно активисты требуют сноса памятников и переименования объектов, названных в честь других известных людей, имевших отношение к работорговле или замеченных в расизме. Против такого выступают консерваторы, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, считающие, что удалять из памяти неоднозначные исторические фигуры — это переписывание истории.