Иван Голунов подал иск к задержавшим его полицейским

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые участвовали в его задержании. Корреспондент требует от полицейских, вернуть деньги, который они получили в качестве заработной платы за время службы в отделе по контролю за оборотом наркотиков.
Голунов считает, то сотрудники МВД только создавали видимость своей работы. Журналист намерен передать деньги на благотворительность, если его иск удовлетворят.
Ранее сообщалось, что бывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый по делу о подброшенных наркотиках Голунову, утаивает информацию в своих показаниях. Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин подтвердил проведение экспертизы, отметив при этом, что сама по себе она не является основным доказательством.
- Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан в июне прошлого года в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунов был отпущен, обвинения с него были сняты, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили.
- Позднее Следственный комитет обвинил задерживавших журналиста полицейских в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков.
- В июле прошлого года ряд российских СМИ опубликовал расследование Голунова о том, что рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье контролируется людьми, приближёнными к руководителю столичного управления ФСБ и его помощнику. Объём только столичного рынка достигает 15 миллиардов рублей в год.
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