Иван Голунов подал иск к задержавшим его полицейским

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые участвовали в его задержании. Корреспондент требует от полицейских, вернуть деньги, который они получили в качестве заработной платы за время службы в отделе по контролю за оборотом наркотиков.

Голунов считает, то сотрудники МВД только создавали видимость своей работы. Журналист намерен передать деньги на благотворительность, если его иск удовлетворят.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый по делу о подброшенных наркотиках Голунову, утаивает информацию в своих показаниях. Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин подтвердил проведение экспертизы, отметив при этом, что сама по себе она не является основным доказательством.