Госдума одобрила законопроект о многодневном голосовании

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предусматривается возможность проведения голосования в течение трех дней. Принимать решение о многодневных выборах сможет избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Решение об этом может быть принято только в течение десяти дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После этого оно не подлежит пересмотру. На выборах в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов такое решение сможет принимать избирком субъекта. При этом если принято решение проводить многодневное голосование, то голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не предусматриваются.

Поправки разрешают организовывать голосование вне помещения для голосования, например на придомовых участках. Третье чтение состоится 21 июля.

Голосование в течение нескольких дней проводилось по поправкам к Конституции, оно длилось неделю — с 25 июня по 1 июля включительно. Развести потоки избирателей «как во времени, так и в пространстве» ЦИК решила из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным, возможность многодневного голосования на выборах обсуждается. По словам Памфиловой, соцопросы показали, что гражданам понравилась процедура многодневного голосования. Глава ЦИК отметила, что речь идет о двух или трех днях голосования.

Движение "Голос" называло голосование по Конституции "примером покушения на суверенитет народа":