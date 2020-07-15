Редактор рубрики мнений NYT Бари Вайс покинула свой пост

Редактор раздела мнений газеты The New York Times и писатель Бари Вайс сообщила о своём уходе с поста. В открытом письме на своём сайте Вайс уточнила, что, по её мнению, газета стала выражать мнение узких социальных групп.

Писатель напомнила, что была приглашена в издание три года назад, чтобы привлечь новые голоса: начинающих писателей, центристов, консерваторов и других авторов. Газета, по словам Вайс, в 2016 году не смогла спрогнозировать исход президентских выборов. Это означает, что редакция не имела четкого представления о стране, в которой выходит издание.

По мнению Вайс, The New York Times должна была извлечь уроки о важности понимания широких слоёв американцев. Однако в газете стали выходить материалы, подогнанные для определённой аудитории. Бывший редактор заявила, что её попытки противостоять такой точке зрения привели к враждебному настрою по отношению к ней со стороны некоторых коллег.

Вайс также подчеркнула, что США по-прежнему нужна независимая пресса. "Американцы по-прежнему жаждут точных новостей, мнений по насущным вопросам и искренних споров", — написала Вайс. "Америка - великая страна, которая заслуживает отличной газеты", — подчеркнула автор заявления. По словам экс-редактора, она останется преданным читателем издания.

Ранее Вайс подписала открытое письмо литераторов, журналистов и общественных деятелей с осуждением бойкота публичных персон за открытое выражения частного мнения.

Издатель The New York Times не стал комментировать заявление Вайс. Представитель газеты отметила, что редакция стремится создать между коллегами атмосферу чуткого диалога, где взаимное уважение требуется от всех.

Исполняющая обязанности редактора отдела мнений The New York Times Кэтлин Кингсбери сообщила, что редакция ценит вклад Вайс в рубрику. Кингсбери считает, что издание продолжит публиковать на своих страницах разные точки зрения.