Главреды ряда российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Московский городской суд сегодня рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене. Адвокаты защита будет настаивать на отмене ареста Сафронова и избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или выхода на свободу под личное поручительство, сообщает РБК.
В списке поручителей несколько десятков человек, в том числе главные редакторы российских СМИ, преподаватели Высшей школы экономики, правозащитники. Среди них заместитель главного редактора "Коммерсанта"Иван Сухов, главные редакторы - Ирина Малкова (The Bell), Николай Мазурин (Forbes), Тихон Дзядко (телеканал «Дождь»), редакционный директор "Ведомостей" Юрий Кацман, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Архангельский, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, руководитель движения "Русь сидящая" Ольга Романова.
Положительные характеристики Сафронову дали представители всех его работодателей, включая Роскосмос.
- 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене.
- 13 июля ему предъявили официальное обвинение. Вину Сафронов не признает.
- ФСБ обвиняет Сафронова в том, что, будучи журналистом, он сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения. По версии следствия, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки". Доказательств вины Сафронова адвокат в деле не увидел.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова. Они считают, что его уголовное преследование связано исключительно с журналистской деятельностью.
- Коллеги Сафронова провели пикеты в его поддержку на Лубянской площади, а также пришли к воротам СИЗО "Лефортово" в день предъявления ему обвинения. В обоих случаях были задержаны около двух десятков человек.
- Петицию "Новой газеты" с требованием открытого и объективного расследования подписали более 60 тысяч человек. Отдельные открытые письма подписали 500 выпускников ВШЭ и более 600 российских журналистов. Бывшие коллеги Сафронова по президентскому и военному пулу записали видеообращения в его поддержку и призвали следствие представить доказательства по делу журналиста.
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