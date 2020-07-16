Главреды ряда российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Московский городской суд сегодня рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене. Адвокаты защита будет настаивать на отмене ареста Сафронова и избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или выхода на свободу под личное поручительство, сообщает РБК.



В списке поручителей несколько десятков человек, в том числе главные редакторы российских СМИ, преподаватели Высшей школы экономики, правозащитники. Среди них заместитель главного редактора "Коммерсанта"Иван Сухов, главные редакторы - Ирина Малкова (The Bell), Николай Мазурин (Forbes), Тихон Дзядко (телеканал «Дождь»), редакционный директор "Ведомостей" Юрий Кацман, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Архангельский, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, руководитель движения "Русь сидящая" Ольга Романова.



Положительные характеристики Сафронову дали представители всех его работодателей, включая Роскосмос.