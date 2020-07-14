Будьте бдительны! Вас вербуют!!

Зачем вербовать военных аналитиков? Как понять, что вас вербуют? Как спецслужбы должны доказать, что вас не просто пытались завербовать, но вы дали на то свое согласие? Инструктаж проводят военный аналитик "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр и полковник внешней разведки в отставке Михаил Любимов. Ведет программу Елена Рыковцева. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните, консультируйтесь, мало ли, вдруг пригодится... Начало в 19.05