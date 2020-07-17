В России началась внезапная проверка боеготовности войск

В России по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности войск и флотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергей Шойгу.

В ней будут участвовать войска Южного и Западного военного округов, а также воздушно-десантные войска и морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ. В ходе проверки будут проведены 56 тактических учений с участием почти 150 тысяч военнослужащих, свыше 26 тысяч единиц военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

По словам Шойгу, проверка поможет оценить способность армии обеспечить безопасность на юго-западе страны, "где сохраняются серьезные угрозы террористического характера" и подготовиться к учениям "Кавказ-2020", которые запланированы на сентябрь.

Министр обороны России также поручил принять все меры по сохранению здоровья личного состава. По данным Минобороны России на 15 июля, коронавирусом заражены 1205 военнослужащих.

Южный и Западный военные округа России граничат с Украиной, на востоке которой поддерживаемые Россией сепаратисты ведут боевые действия против украинских войск.

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины Россия провела большое количество внезапных проверок боеготовности и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в связи с большим количеством военных учений в России.