Понимают ли в Москве и Киеве цели друг друга? Виталий Портников беседует с политологом Андреем Пионтковским и журналистом, участником переговоров в Минске Денисом Казанским. Эфир в 20:30.
Донбасс: переговоры и обострение. Эфир в 20:30
Политолог Андрей Пионтковский и журналист Денис Казанский: к чему приведет новое обострение на Донбассе?
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