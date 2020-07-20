Мэр Норильска подал в отставку после просьбы помочь в борьбе с COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На прошлой неделе Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусной инфекцией. После этого между ним и губернатором произошёл конфликт.

Сам Ахметчин заявил, что в понедельник на заседании оперативного штаба под председательством губернатора рассматривалась его письмо по проблемам, которые стоят в Норильске. "Большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории города Норильска. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу", – сказал Ахметчин.

На заседании оперативного штаба губернатор Александр Усс отметил, что, как он выразился, "две трети эффекта по сдерживанию коронавируса" – это работа местной власти: "Если вы сегодня говорите о том, что у вас катастрофически растет количество инфицированных, заболеваний, ну, значит, вы работаете плохо, Ринат Вячеславович. Вы работаете недостаточно".

Ранее Ахметчин заявлял, что власти Красноярского края занижают данные о числе заболевших коронавирусной инфекцией в городе. По данным Ахметчина, с конца марта в Норильске подтвердили 832 случая инфицирования коронавирусом, а Минздрав края заявил о 293 случаях заражения COVID-19 в городе. Мэр также заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничными пневмониям. При этом большинство пациентов, по его данным, не делали тесты на COVID-19 из-за загруженности медучреждений.

"При этом в больницах не хватает медперсонала, пациенты в ожидании медпомощи вынуждены много часов проводить в коридорах медучреждений. Неоднократные просьбы к краевым властям и в профильные ведомства с просьбой оказать помощь в диагностике, оборудовании и обеспечении медикаментами оказались безрезультатными. Единственным результатом обращений стала проверка краевым минздравом, а также продление ограничительных мер... на территории всего Красноярского края с выводом: неправильно лечите", – отмечал Ахметчин.

Ахметчин был избран мэром города в сентябре 2017 года на сессии горсовета Норильска.