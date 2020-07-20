Мэр Норильска подал в отставку после просьбы помочь в борьбе с COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На прошлой неделе Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусной инфекцией. После этого между ним и губернатором произошёл конфликт.
Сам Ахметчин заявил, что в понедельник на заседании оперативного штаба под председательством губернатора рассматривалась его письмо по проблемам, которые стоят в Норильске. "Большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории города Норильска. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу", – сказал Ахметчин.
На заседании оперативного штаба губернатор Александр Усс отметил, что, как он выразился, "две трети эффекта по сдерживанию коронавируса" – это работа местной власти: "Если вы сегодня говорите о том, что у вас катастрофически растет количество инфицированных, заболеваний, ну, значит, вы работаете плохо, Ринат Вячеславович. Вы работаете недостаточно".
Ранее Ахметчин заявлял, что власти Красноярского края занижают данные о числе заболевших коронавирусной инфекцией в городе. По данным Ахметчина, с конца марта в Норильске подтвердили 832 случая инфицирования коронавирусом, а Минздрав края заявил о 293 случаях заражения COVID-19 в городе. Мэр также заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничными пневмониям. При этом большинство пациентов, по его данным, не делали тесты на COVID-19 из-за загруженности медучреждений.
"При этом в больницах не хватает медперсонала, пациенты в ожидании медпомощи вынуждены много часов проводить в коридорах медучреждений. Неоднократные просьбы к краевым властям и в профильные ведомства с просьбой оказать помощь в диагностике, оборудовании и обеспечении медикаментами оказались безрезультатными. Единственным результатом обращений стала проверка краевым минздравом, а также продление ограничительных мер... на территории всего Красноярского края с выводом: неправильно лечите", – отмечал Ахметчин.
Ахметчин был избран мэром города в сентябре 2017 года на сессии горсовета Норильска.
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- Утром 11 июня Следственный комитет сообщил об уголовном деле против Ахметчина. Следователи считают, что глава города не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации. Следователи установили, что Ахметчин был осведомлен о количестве разлитого из резервуара топлива, но не принял должных мер по реагированию на аварию – не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города, контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал последствия чрезвычайной ситуации. Против мэра завели дело по статье "Халатность".
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