Путин играет с Хабаровском в жмурки

Владимир Путин командирует в Хабаровский край ЛДПРовца Дегтярева. Он делает вид, будто никаких протестов там не существует. Дегтярев обещает разобраться с отопительным сезоном и с коронавирусом. Все политические требования горожан проигнорированы. Федеральные каналы как воды в рот набрали. Экс-губернатора Фуршала в край не вернут даже для судебного разбирательства. Как на все это отреагируют люди? На связи из Хабаровска репортер штаба Алексея Навального Дмитрий Низовцев. В московской студии политолог Станислав Белковский. Что думаете обо всем этом вы? Протест заглохнет? Хабаровск смирится? Простит Путину полный "игнор"? Звоните в студию начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева