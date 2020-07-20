Адвокаты: обмен Уилана может состояться в сентябре

Адвокаты гражданина США Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, утверждают, что в сентябре Уилан может быть обменян.

Адвокатов Владимира Жеребенкова и Ольгу Карпову цитирует агентство ТАСС. По словам Карповой, "переговоры по обмену Уилана идут и идут активно". Она также назвала сентябрь как возможную дату обмена, но подчеркнула, что это "неофициальная информация". На кого могут обменять Уилана, адвокаты не сказали. Ранее в этом контексте упоминались имена находящихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Приговор Уилану был вынесен в июне. Он не согласен с обвинением и считает своё дело политическим, однако не стал подавать апелляцию на решение суда. Несмотря на это, американец пока не этапирован в колонию и по-прежнему находится в СИЗО "Лефортово".

Официальные представители США и России не комментировали возможность обмена. Американские официальные лица осудили приговор, они считают, что вина Уилана в шпионаже не доказана.