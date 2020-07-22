Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Родные убитого политэмигранта из Чечни взяли на себя вину за его смерть

Родственники Мамихана Умарова, скриншот видеобращения

Живущие в Чечне родственники политэмигранта Мамихана Умарова объявили себя виновными в его убийстве в Австрии. Видеообращение распространяется в социальных сетях, на него обратила внимание редакция "Кавказ.Реалии".

Умаров был застрелен в начале июля в пригороде Вены. Перед смертью он вёл видеоблог, в котором критиковал руководство Чеченской республики. Он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Родные Умарова записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. Само видео распространяется через соцсети и группы в мессенджерах.

"Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя, — утверждает на чеченском языке близкий родственник Умарова. — Мы остановили его, поскольку должны были это сделать", — говорится в обращении. Авторы призывают отпустить подозреваемых в убийстве, задержанных австрийской полицией.

К обращению присоединились брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов. Они попросили прощения у чеченского народа и Рамзана Кадырова. В тексте так же утверждается, что Умаров говорил, что критикует руководство Чечни под давлением европейских спецслужб.

Дело об убийстве Умарова расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.

  • 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве чеченских политэмигрантов иностранные спецслужбы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG