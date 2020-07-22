Следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в клевете

Следственный комитет предъявил оппозиционному политику Алексею Навальному обвинение в клевете, рассказал он в своём блоге. Навальный обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в агитационном ролике за поправки в Конституцию, снятом телеканалом RT — продажные холуи и предатели. По версии следствия, словами оскорбился снявшийся в видео Артеменко. Согласно протоколу допроса, пост Навального пересказал ему сосед по дачному участку. После этого он попросил свою сиделку показать ему эту запись и та нашла её, от чего тот разнервничался и у него ухудшилось состояние здоровья.

Делом занимаются 15 следователей, в том числе четыре следователя по особо важным делам. В офисе основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией и в двух его квартирах прошёл обыск. Сам он заявил на допросе, что считает, что уголовное дело сфабриковано и имеет политические мотивы. Он находится под подпиской о невыезде.

По предъявленной статье оппозиционеру грозит штраф до миллиона рублей или в виде его годового дохода и обязательные работы на срок до 240 часов.