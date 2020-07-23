Памфилова поручила убрать из соцсетей опросы ЦИК: "Там голосуют боты"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поручила удалить из социальных сетей опросы ЦИК об удобстве многодневного голосования.

Памфилова заявила, что сотрудники избиркома, разместившие опрос, "сделали глупость". По её мнению, "все опросы в соцсетях - это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и побеждает". "Это нерепрезентативно", - подчеркнула глава ЦИК.

В среду днём на официальных страницах ЦИК в твиттере и в социальной сети "Вконтакте" появился опрос, участникам которого предложили дать оценку практике многодневного голосования. После того, как в твиттере проголосовали почти 800 пользователей, он был удалён. На тот момент на вопрос "Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?" 94% пользователей высказались против, и только 6% – за.

В социальной сети "ВКонтакте" количество проголосовавших против также оказалось существенно выше, чем одобривших многодневное голосование. При этом там опрос был доступен и в четверг. К полудню против трёхдневного голосования высказались чуть больше 92% пользователей, за - чуть меньше 8%.

Ранее Госдума приняла поправки к избирательному законодательству, которые позволяют проводить выборы любых уровней в течение трёх дней. Подобная практика была апробирована во время голосования по поправкам к Конституции России. Представители оппозиции отмечали, что это создало возможности для беспрецедентных фальсификаций.

В ЦИК решение провести голосование в несколько дней объясняли намерением развести потоки избирателей из-за угрозы распространения коронавируса. Позже председатель Центризбиркома Элла Памфилова на рабочей встрече с Владимиром Путиным сообщила, что обсуждается возможность многодневного голосования на всех будущих выборах. По словам Памфиловой, соцопросы показали, что гражданам понравилась такая процедура.