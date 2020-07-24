Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл утвердил решение о лишении священнического сана схиигумена Сергия (Романова), сообщает сайт Московского патриархата. Ранее Епархиальный суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении священнической присяги.

Сергий — ультраконсервативный священник РПЦ, руководитель группы прихожан, плохо контролируемой церковными властями. Открытый конфликт схиигумена с ними разгорелся во время эпидемии коронавирусной инфекции – когда он проклял представителей церковных и светских властей, причастных к закрытиям храмов. После этого священнослужитель сначала был лишён права на публичную проповедь, а затем запрещён в служении.

В он и его прихожане взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Сергий выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть” и потребовал от Путина передать власть ему.

Выступления Сергия блокируются властями, он был оштрафован за экстремизм. Накануне журналистка Ксения Собчак и режиссёр Сергей Ерженков направили в Генпрокуратуру, Следственный комитет и детскому обмудсмену требование проверить деятельность захваченного им монастыря и его общины. Они утверждают, что при съёмках документального фильма про Романова получили свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний и вовлечение в употребление наркотиков. О жестоком обращении с детьми в монастыре рассказывала так же Русская служба Би-би-си.

Накануне РПЦ заявила, что с момента, как Сергий установил власть над монастырём, его покинуло около 40 человек. Изначально сообщалось, что в монастыре находятся около 500 человек, журналисты сообщали, что уже после захвата часть сторонников схиигумена переселились в обитель.