Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске

К митингу жителей Хабаровска в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала в понедельник присоединился основатель группы "Ленинград" и продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров. Об этом сообщает корреспондент Сибирь.Реалии с места событий.

Музыкант сообщил протестующим и журналистам, собравшимся перед зданием правительства, что прилетел в Хабаровск снимать фильм о событиях в городе, где больше двух недель проходят стихийные акции протеста. По словам Шнурова, он намерен поговорить с несколькими митингующими. Шнуров отверг сообщения о том, что его поездку оплачивал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Вся поездка, по словам Шнурова, – инициатива руководства RTVi.

При этом Дегтярёв накануне анонсировал приезд музыканта в Хабаровск.

Шнуров также прошёл с протестующими небольшую часть маршрута по улице Пушкина в сторону площади Ленина. Прямую трансляцию вёл местный штаб Навального.

После марша по центру города на площадь перед краевым правительством вернулись около двух тысяч человек. Помимо "Дегтярев уходи", "Я Мы Сергей Фургал", люди после вчерашних задержаний скандировали также "Позор ФСБ", "20 лет – доверия нет", а также призывы к отставке президента Владимира Путина.