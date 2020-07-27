Российское оружие у Мадуро. Опасения бывшего мэра Каракаса

Бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма, оппозиционный политик и юрист, порвавший с правящим чавистским режимом в 2015 году после кровавого подавления армией и спецслужбами беспорядков в столице, сделал заявление об опасностях продолжающихся поставок оружия Николасу Мадуро из России. По его словам, они представляют угрозу миру на всем латиноамериканском континенте. Сейчас Ледесма живет в эмиграции в Испании, куда он смог бежать в 2017 году через Колумбию из-под домашнего ареста – после отсидки в тюрьме на родине.

Поводом для выступления Антонио Ледесмы стала полученная им, по его словам, из достоверных источников, информация о скором размещении на территории Венесуэлы, как ни удивительно, новых российских зенитно-ракетных комплексов С-400, якобы приобретенных Николасом Мадуро. Ледесма упомянул даже и новейшие комплексы C-500, не исключив, что они тоже могут появиться на его родине в ближайшем будущем. Известный политик, социал-демократ, бывший мэр и депутат Национальной ассамблеи (венесуэльского парламента), награжденный за правозащитную деятельность европейской премией Сахарова, полагает, что присутствие подобного оружия в Венесуэле неприемлемо.

Во-первых, Ледесму в целом пугает укрепление военного потенциала режима Мадуро, который, по определению оппозиционера, является антинародным и преступным. Во-вторых, он беспокоится о беспрецедентной экспансии России в Латинской Америке в рамках ее противостояния с Соединенными Штатами. Ледесма сравнил нынешнее размещение российского оружия в Венесуэле с событиями 1962 года, когда присутствие советских ракет на Кубе вызвало кризис, поставивший мир на грань ядерной войны. При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация, складывающаяся вокруг Венесуэлы, может оказаться даже более взрывоопасной – особенно учитывая, что эту страну используют для расширения своего влияния на континенте не только Россия и Куба, но и такие государства, как Китай и Иран. Об этом говорится в подготовленном им документе, с которым он намерен в ближайшее время ознакомить ООН и Организацию американских государств:

"Речь не идет лишь о защите воздушного пространства нашей страны. Поставка оружия – это лишь часть воинственных планов России, стремящейся использовать территорию Венесуэлы для провокаций в рамках политики конфронтации с Соединенными Штатами. Кроме того, в Венесуэле складывается целый альянс, значительно более опасный по сравнению с тем, что существовал в свое время между СССР и Кубой и привел к ракетному кризису 1962 года. В нем присутствуют, помимо России, Китай, Иран и та же Куба. При этом поставки оружия Венесуэле не являются чем-то новым. Они начались в 2006 году с автоматов Калашникова, с договоренности о строительстве оружейного и патронного заводов, достигнутой еще при президенте Чавесе. Известно, что после перевооружения венесуэльской армии российскими автоматами ее старые бельгийские штурмовые винтовки ФАЛ попали в руки леворадикальных колумбийских партизан".

В ходе встречи с журналистами в Мадриде на днях Антонио Ледесма напомнил, что приобретение Каракасом в 2006 году 100 тысяч автоматов Калашникова положило начало массовым закупкам российского оружия. С тех пор в страну были поставлены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, боевые и транспортные вертолеты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч", многоцелевые истребители Су-30, зенитно-ракетные системы С-300, а также зенитные комплексы "Бук", "Печора" и "Тор", ПЗРК "Игла" и так далее.

На вопрос, почему в подобном контексте именно комплексы С-400 вызывают беспокойство, политик ответил, что речь идет об оружии, которое благодаря своим техническим данным относится к особо опасным средствам ведения современной войны. Именно поэтому размещение подобных ЗРК может вызвать новый виток напряженности в регионе. К тому же они попадают в руки режима, действия которого мало предсказуемы:

В Венесуэле существует не просто диктатура. Это скорее криминальная корпорация

"В Венесуэле существует не просто диктатура. Это скорее криминальная корпорация. Мы боремся сегодня с властью, которая представлена наркоторговцами, вымогателями, похитителями людей. Ни для кого не секрет, что высшее военное руководство режима занимается контрабандой золота и бензина. Правящая верхушка сделала на этом огромные состояния. Эти люди погрязли в коррупции. Их руки в крови нашей молодежи, наших мучеников – гражданских и военных, которые протестуют против удушающей атмосферы. За время правления Мадуро было убито более семи тысяч человек".

Антонио Ледесма напомнил, что режим Мадуро, к примеру, поддерживает ряд международных террористических организаций. Среди прочих, это часть боевиков-наркоторговцев из так называемых Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которые не пожелали сложить оружие, как большинство их соратников, в 2017 году. Они обосновались в Венесуэле в районах вблизи границы с Колумбией и продолжили заниматься контрабандой кокаина. FARC признана террористической организацией большинством стран ООН. А примерно десять лет назад в руки колумбийских боевиков попали из Венесуэлы российские переносные зенитные комплексы, что вызвало тогда международный скандал. Помогает Венесуэла и террористам с Ближнего Востока, продолжает Антонио Ледесма:

Венесуэла оказывает поддержку таким террористическим организациям, как "Хезболла", ХАМАС и "Аль-Каида"

"Венесуэла оказывает поддержку таким террористическим организациям, как "Хезболла", ХАМАС и "Аль-Каида". И разумеется, в первую очередь, колумбийским наркотеррористам. Боевикам этих организаций без проволочек выдаются венесуэльские паспорта. Так, гражданство и соответствующие документы были выданы известному колумбийскому наркотеррористу, "команданте" Тарасоне. Он даже включен в списки избирателей Венесуэлы. Есть видеозаписи, на которых Тарасона называет президента Мадуро своим главнокомандующим. Там же обсуждаются давние связи колумбийских наркотеррористов с режимом Чавеса-Мадуро".

Бывший мэр Каракаса не мог не остановиться в беседе с журналистами и на такой теме, как бедственное социально-экономическое положение Венесуэлы. Хроническая нехватка продовольствия достигла критического уровня из-за эпидемии коронавируса. В нефтедобывающей стране нет бензина для доставки продовольствия из сельской местности в города. Да и с эпидемией некому бороться – многие врачи, как и десятки тысяч их сограждан, вынуждены были в последние годы уехать из Венесуэлы.