Между счастьем и борьбой. Ксения Кириллова – об "экзистенциальной угрозе"

В последнее время идет много дискуссий о том, как противостояние между разными политическими и гражданскими течениями в Соединенных Штатах отразится на американских ценностях и нормах. Ревизии подвергается и представление о том, что вообще представляют собой эти ценности и нормы. Оставляя за скобками спорные вопросы американской истории и проблему границ политкорректности, могу констатировать разрушение как минимум одного неписаного, но базового правила западных демократий: не решать свои политические проблемы за счет общества.

В самом деле, в стране, где стремление человека к счастью – одно из базовых прав, закрепленных в Декларации независимости, мирная жизнь и покой граждан ещё недавно казались абсолютной ценностью. Конечно, демократия базируется на активной политической позиции граждан, но тем не менее власти в США всегда старались не вовлекать население в политическое противостояние на том уровне, когда оно грозит разрушить нормальную жизнь людей. Однако сейчас политические элиты Соединенных Штатов, похоже, готовы подвергнуть общество серьёзному испытанию ради сиюминутной политической выгоды.

Поляризация настроений, набирающая обороты с каждым годом, уже достигла такого уровня, что приверженцы демократов и республиканцев часто видят в представителях другого лагеря не политических оппонентов, а экзистенциальную угрозу для себя и страны. И те, и другие сегодня говорят о своих противниках как о "врагах", цель которых – "уничтожить Америку". Яркой иллюстрацией этой тенденции стали протесты в Портленде, особенно после того, как Дональд Трамп направил в город представителей спецназа Министерства внутренней безопасности. Эти бойцы, действующие без каких-либо опознавательных знаков и по идее призванные охранять федеральную собственность от вандалов, арестовывают протестующих на улицах и увозят на допросы, не предъявляя официальных обвинений.

Логично, что подобное поведение привело к новой эскалации конфликта и росту столкновений горожан с "федералами". Вскоре после появления спецназовцев мэр Портленда Тэд Уиллер категорично потребовал вывода из города бойцов этих подразделений, будучи уверен в том, что их появление лишь обостряет ситуацию в городе. В своем интервью телеканалу NBC Уиллер пояснил, что протесты вроде бы уже начали сходить на нет, но появление спецподразделений вновь усилило противостояние.

Трамп, на что обращают внимание многие эксперты, не только не делает выводы из последствий своих действий, но и активно пользуется ситуацией в Портленде для демонстрации того, какой, по его мнению, может стать Америка в случае победы на выборах президента в ноябре его соперника Джо Байдена. В конце июля президент предсказал стране "невообразимые ужасы" в случае избрания Байдена и предостерег, что соперник и стоящая за ним якобы "радикально полевевшая" Демократическая партия "уничтожат страну". С другой стороны, риторика политиков-демократов также недалека от крайностей. Вместо того, чтобы осадить радикалов со своей стороны и призвать граждан не поддаваться на провокации, левые и либеральные агитаторы выпускают тексты, в которых "войска Трампа" сравниваются с гестапо и абсолютно игнорируется насилие со стороны демонстрантов. От себя добавлю, что фактическое похищение протестующих, тем более мирных протестующих, неизвестными "космонавтами" прямо с улиц действительно напоминает практики диктаторских режимов. Однако отвозят задержанных всё же на вполне обыденные допросы – как минимум поэтому сравнение с гестапо является сильно преувеличенным. Байден тем временем в очередной раз назвал Трампа "первым президентом-расистом", а его штаб обвинил президента в "разобщении американцев".

Важно помнить: выборы проходят, а на врачевание трагического раскола общества могут понадобиться долгие годы

Следует признать: обе партии, заинтересованные в максимальной мобилизации своего электората, готовы оправдать проявления крайностей на "своей" стороне и играть на самых глубинных страхах, чтобы не потерять голоса избирателей. Они не только не делают никаких попыток сплотить опасно расколовшееся общество, но усиливают поляризацию, продолжая разыгрывать и без того болезненную карту расовых и иных противоречий и попутно демонизируя оппонентов. Подобная ситуация еще несколько лет назад казалась непредставимой; власти не решались пожертвовать правами граждан даже в тех случаях, когда вопросы национальной безопасности, казалось, требовали нарушить этот покой.

К примеру, пресловутое российское влияние и попытки Москвы лоббировать свои интересы в США в той или иной мере присутствовали всегда, как минимум на уровне университетов, общественных организаций и властей отдельных штатов. Однако прежде политики и СМИ не доводили эту вполне реальную внешнюю угрозу до уровня призывов к мобилизации всего общества, стараясь не нарушать баланс между частным и публичным. Конечно, в том случае, когда речь идет о внешнем вмешательстве, нащупать такой баланс бывает крайне сложно. С одной стороны, обществу действительно важно сохранять бдительность, чтобы не поддаться информационным манипуляциям, но, с другой стороны, жизнь в предвкушении войны уничтожает те самые мир и счастье, которые более всего заслуживают защиты. Именно поэтому использование гражданского населения в политических целях всегда было прерогативой тоталитарных государств.

И уж тем более невозможно оправдать натравливание одной части общества на другую. Сегодня в США друг другу противопоставлены не только люди разных взглядов, но и разные идентификации, которые в других условиях могли бы бесконфликтно сочетаться в одном человеке – к примеру, любовь к порядку и отсутствие расизма, патриотизм и уважение прав человека, либеральные взгляды и религиозность. Важно помнить: выборы проходят, а на врачевание трагического раскола общества могут понадобиться долгие годы.

Ксения Кириллова – журналист, живёт в США

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