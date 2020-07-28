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Суд в Москве оштрафовал ФБК Навального на 600 тысяч рулей

Обыск в офисе ФБК

Симоновский суд Москвы во вторник дважды оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального – по статье о нарушении законодательства об иностранных агентах.

Как пишет "МБХ-медиа", на 300 тысяч рублей фонд оштрафовали за отсутствие маркировки "иностранный агент" в Youtube-канале "Навальный LIVE". Второй протокол, штраф по которому также составил 300 тысяч рублей, был составлен из-за того, что ФБК не стал добровольно регистрироваться как иностранный агент. Это уточнил юрист фонда Александр Помазуев.

Ранее в июле суд назначал штрафы главе ФБК Ивану Жданову – по 100 тысяч рублей. В марте Симоновский суд взыскал с организации полмиллиона рублей из-за отсутствия маркировки в материалах, публикуемых в Instagtam.

Осенью прошлого года Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов за пожертвования, направленные организации с территорий Испании и США. В ФБК факт иностранного финансирования отрицают и обжаловали решение в суде.

Недавно оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение крупным иском от компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам оппозиционера, организация перейдёт на другое юридическое лицо. При этом расследования команды Навального по-прежнему будут выпускаться под брендом ФБК.

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