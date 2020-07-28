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Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали за пикет в поддержку Ильи Азара

Ведущая "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр

Тверской суд Москвы назначил штраф в 18 тысяч рублей ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяне Фельгенгауэр за одиночный пикет в поддержку арестованного муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Суд признал Фельгенгауэр виновной в нарушении правил проведения публичной акции. Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал городского муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Азара. Главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова за участие в такой же акции оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Журналиста Илью Азара задержали 26 мая, когда он встал возле здания столичного управления МВД с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил Азара к 15 суткам ареста. Позже Мосгорсуд сократил срок до десяти суток. Пикеты в поддержку арестованного Азара продолжались неделю. Были задержаны более 70 участников акции, многие из которых получили штрафы.

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