Президент Белоруссии оценил тренировочный разгон акции протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения воинской части внутренних войск МВД посмотрел тренировочный разгон уличной акции протеста. Президенту, помимо прочего, продемонстрировали работу водомётов и другой спецтехники.

Обращаясь к бойцам спецназа, Лукашенко заявил, что "они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами". "А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться", - добавил белорусский лидер.

На днях Лукашенко допустил, что для обеспечения порядка в стране можно использовать армию. Тогда он сослался на опыт Соединённых Штатов.