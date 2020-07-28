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Президент Белоруссии оценил тренировочный разгон акции протеста

Александр Лукашенко посетил воинскую часть внутренних войск МВД Белоруссии, 28 июля 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения воинской части внутренних войск МВД посмотрел тренировочный разгон уличной акции протеста. Президенту, помимо прочего, продемонстрировали работу водомётов и другой спецтехники.

Обращаясь к бойцам спецназа, Лукашенко заявил, что "они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами". "А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться", - добавил белорусский лидер.

На днях Лукашенко допустил, что для обеспечения порядка в стране можно использовать армию. Тогда он сослался на опыт Соединённых Штатов.

  • 9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. К ним допустили пятерых кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
  • Один из основных конкурентов действующего президента незарегистрированной кандидат Виктор Бабарико находится в СИЗО. Его обвиняют в экономических преступлениях. Лукашенко признал, что преследование экс-банкира начали по его инициативе.
  • Другой незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Белоруссию. По его словам, в республике готовится его арест.
  • Арестован и с конца мая находится в СИЗО блогер Сергей Тихановский, который также хотел выдвигаться в президенты. Сейчас вместо него баллотируется его жена Светлана Тихановская. Для проведения её избирательной кампании объединились штабы других оппозиционеров – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. ​

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