Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке терактов

В отношении более 30 задержанных в Белоруссии граждан России возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Они дают показания.

Об этом в четверг заявил журналистам госсекретарь белорусского Совета безопасности Андрей Равков. Комментируя суть обвинения, он сказал: "подготовка террористических актов". Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компаний (ЧВК) Вагнера.

Равков также подтвердил информацию местных государственных СМИ, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной ЧВК - с целью дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу в четверг, в первой половине дня. Темой обсуждения будет задержание россиян, связанных с ЧВК.

Ранее в Госдуме и Совете Федерации заявили, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.

В среду белорусское государственное агентство БелТа передало, что сотрудники правоохранительных органов задержали в санатории под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании Вагнера". Еще один человек был задержан на юге страны. Вечером того же дня информацию СМИ на совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

Также стало известно, что кандидатов в президенты страны вызвали на срочное заседание Центрзибиркома. Как рассказала в четверг одна из претендентов на пост главы государства Анна Конопацкая, кандидатов предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. По словам Андрея Равкова, на встрече в ЦИКе Совбез Белоруссии проинформировал кандидатов об усилении мер безопасности.

Власти не исключают ограничение интернета на предвыборных митингах, рассказал после заседания в ЦИКе, со ссылкой на Равкова, еще один кандидат в президенты Андрей Дмитриев.