Фонд защиты гласности обратился в СПЧ в связи с делом Сафронова

Центр защиты прав СМИ и Фонд защиты гласности обратились в Совет по правам человека при президенте в связи с делом журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, с просьбой взять дело под особый контроль.

В письме, подписанном президентом Фонда Алексеем Симоновым - бывшим членом СПЧ - содержится просьба "обратить внимание следственных органов и президента" на серьёзную обеспокоенность гражданского общества в связи с уголовным преследованием журналиста, а также на мнение журналистского сообщества, а также требование открытого и гласного расследования. В письме говорится, что дело Сафронова "демонстрирует серьезную угрозу всем журналистам, пишущим на темы так или иначе относящиеся к военной и космической промышленности, затрагивающим вопросы национальной безопасности".

Иван Сафронов, работавший в "Коммерсанте" и "Ведомостях", а последние 2 месяца бывший советником главы Роскосмоса, был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию. При этом следствие утверждает, что дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова.