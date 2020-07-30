Начался суд над Ефремовым. Защита не знает, был ли он за за рулём

В четверг в Пресненском суде Москвы начались предварительные слушания в закрытом режиме по делу актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом.

На заседании Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года. Также была назначена дата рассмотрения дела по существу - 5 августа. Процесс будет вести судья Елена Абрамова, которая выносила приговоры бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко по обвинению в получении взятки и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.

После заседания адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что актёр, сначала признавший свою вину, отказался от своих показаний. По словам Пашаева, его подзащитный может "признать вину и отказаться от неё по тысяче раз в день, это его процессуальное право". Адвокат добавил, что "Ефремов в момент ДТП точно был а автомобиле, но до сих пор неизвестно, был ли он за рулём". Также по словам Пашаева, обвиняемый даст свои показания в конце судебного процесса. Сам Ефремов отказался общаться с журналистами.