Начался суд над Ефремовым. Защита не знает, был ли он за за рулём

В четверг в Пресненском суде Москвы начались предварительные слушания в закрытом режиме по делу актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом.
На заседании Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года. Также была назначена дата рассмотрения дела по существу - 5 августа. Процесс будет вести судья Елена Абрамова, которая выносила приговоры бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко по обвинению в получении взятки и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.
После заседания адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что актёр, сначала признавший свою вину, отказался от своих показаний. По словам Пашаева, его подзащитный может "признать вину и отказаться от неё по тысяче раз в день, это его процессуальное право". Адвокат добавил, что "Ефремов в момент ДТП точно был а автомобиле, но до сих пор неизвестно, был ли он за рулём". Также по словам Пашаева, обвиняемый даст свои показания в конце судебного процесса. Сам Ефремов отказался общаться с журналистами.
- ДТП с участием актёра Михаила Ефремова произошло 8 июня. По версии следствия, находясь за рулём в состоянии опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм.
- В конце июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ефремова. Его будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье – 5 лет лишения свободы.
- Сам актёр за время после ДТП дал единственный комментарий по поводу произошедшего. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего Сергея Захарова, заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть, подчеркнув при этом, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Ефремов также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства.
- Семья Захарова не приняла извинения. По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, родные Захарова не получали от актёра предложений о компенсации.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.