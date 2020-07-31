Путин подписал закон о трёхдневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности проводить трёхдневное голосование на выборах и референдумах. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ был принят Госдумой 21 июля. Трехдневное голосование будет проведено уже в eдиный день голосования в сентябре 2020 года. Эксперты отмечают, что голосование в течение трёх дней существенно упростит фальсификации в ходе выборов.

В этом году в Единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам законодательных собраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов.