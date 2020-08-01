На акциях в поддержку Фургала в Москве и Петербурге задержали активистов

В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку арестованного губернатора хабаровского края Сергея Фургала полиция задержала несколько человек.

В Москве десятки активистов собрались в Новопушкинском сквере. Он был оцеплен полицией, практически сразу же начались задержания. Как сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE, среди задержанных оказались случайные посетители сквера.

В Санкт-Петербурге около сотни человек прошли по Невскому проспекту, пишет "Фонтанка". Они несли голубые и зелёные воздушные шары и скандировали "Питер, выходи!" и "Хабаровск, мы с тобой!". По данным "Фонтанки", задержано около десяти человек.

Несколько человек задержали и на акции в поддержку Фургала во Владивостоке.

Акции и пикеты в знак солидарности с хабаровчанами прошли также в Казани, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и других городах. В Иркутске около 170 человек устроили небольшое шествие и провели митинг.

Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения. Акции защиту Фургала приобрели характер выступлений против федерального центра и президента Владимира