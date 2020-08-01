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"Питер, выходи! Хабаровск, мы с тобой!"

"Питер, выходи! Хабаровск, мы с тобой!"
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"Питер, выходи! Хабаровск, мы с тобой!"

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Петербургские общественные активисты поддержали всероссийскую акцию "Покорми голубей". 1 августа – день единых действий в поддержку протестующих в Хабаровском крае. В Санкт-Петербурге власти закрыли Дворцовую площадь для внеплановой дезинфекции, поэтому место сбора было экстренно перенесено на Малую Садовую улицу. Там собралось более сотни общественных активистов. Протестующие двинулись вдоль Невского проспекта, скандируя антипутинские лозунги, затем повернули к Марсову полю. Шествие сопровождалось задержаниями. Всего, по данным ОВД-инфо, в отделы полиции были доставлены 23 человека.

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