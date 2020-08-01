В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Его арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах.
По официальным данным, в сегодняшнем митинге участвовали около трёх с половиной тысяч человек несмотря на сильный дождь. Это меньше, чем в предыдущие субботние протесты, пишут местные СМИ. Митингующие с флагами края и плакатами дошли до здания правительства региона, скандируя "Свободу!".
Полиция в происходящее не вмешивалась.
Акции солидарности с хабаровчанами прошли сегодня в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске.
- Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения.
- Фургал – член партии ЛДПР, многие годы депутат Госдумы – в 2018 году победил на губернаторских выборах представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, как считалось, на волне "протестного голосования".
- Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам к Конституции, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране.
- Акции в его защиту приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.
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