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В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала

Акция в поддержку Сергея Фургала, 1 августа 2020 года

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Его арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах.

По официальным данным, в сегодняшнем митинге участвовали около трёх с половиной тысяч человек несмотря на сильный дождь. Это меньше, чем в предыдущие субботние протесты, пишут местные СМИ. Митингующие с флагами края и плакатами дошли до здания правительства региона, скандируя "Свободу!".

Полиция в происходящее не вмешивалась.

Акции солидарности с хабаровчанами прошли сегодня в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

  • Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения.
  • Фургал – член партии ЛДПР, многие годы депутат Госдумы – в 2018 году победил на губернаторских выборах представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, как считалось, на волне "протестного голосования".
  • Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам к Конституции, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране.
  • Акции в его защиту приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.

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