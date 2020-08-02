Патриарх Кирилл призвал паству не верить информации о его богатстве 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить информации о его богатстве и богатстве православных архиереев.

Выступая перед верующими в храме пророка Илии в Москве, глава РПЦ заявил, что в "самых ужасных" публикациях о патриархе и священниках "не бывает даже капли правды". Такие публикации, по мнению Кирилла, направлены на то, чтобы "скомпрометировать провозглашающих правду Божию, чтобы народ перестал их слушать и доверять им".

По словам патриарха, "тот факт, что Церковь сегодня не носят на руках - есть свидетельство того, что она стремится обращать к людям слово, исполненное божественной правды".

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о дорогих резиденциях, дачах, квартирах, автомобилях и часах, предположительно принадлежащих главе Русской православной церкви и церковным архиереям. Одна из последних таких публикаций появилась в июле: издание "Открытые медиа" сообщило, что настоятельница московского Покровского монастыря игуменья Феофания приобрела лимузин Mercedes Benz S-класса стоимостью свыше 9 миллионов рублей. В ответ патриарх Кирилл призвал игуменью продать автомобиль.