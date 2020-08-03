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Политика

"Власть мстит тем, кто ее дразнит". Как публицист стал хулиганом

Федор Крашенинников

Отбыв 7 суток ареста, в Екатеринбурге вышел на свободу публицист и политолог, ведущий программы на радиостанции "Эхо Москвы" Федор Крашенинников. Причиной его задержания стало административное дело о неуважении к власти.

В протоколе говорится, что 14 марта политолог в своем телеграм-канале оскорбил судей Конституционного суда, когда комментировал просьбу российского президента дать разъяснения по количеству президентских сроков. Политолог назвал судей "***нами в мантиях". Согласно заключению эксперта, данное выражение несет унизительную и оскорбительную характеристику судей Конституционного суда.

В ноябре прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за поста про судей в телеграм-канале. Это была новость газеты "Ведомости" об аресте оппозиционера Леонида Волкова. Крашенинников сопроводил её комментарием, в котором нецензурно отозвался о "путинских судьях". Правоохранительные органы сочли, что таким образом политолог "оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность".

Федор Крашенинников рассказал Радио Свобода о том, за что его преследуют.

– Не очень типичный случай, когда политолога сажают за решетку из-за его высказываний. Но для вас это уже не первый случай обвинения в неуважении к власти. Как вы стали рецидивистом?

Они придумали "длящееся хулиганство". То есть человек не разбил стекло, а длительно разбивает его месяцами

– Ко мне интерес не как к политологу, а как к оппозиционеру, общественному деятелю. Меня не любят местные власти. В прошлом году я участвовал в протестной активности вокруг сквера и многим представителям власти кажусь организатором. С этого и начались мои настоящие неприятности. Во время всей этой движухи вокруг сквера мне постоянно угрожали. Осенью начались приключения. Сначала ко мне пришли с обыском по делу ФБК. Я никакого отношения к нему не имею, но моя бывшая жена работала в штабе Навального. Они пришли и к ней, и ко мне, провели у меня обыск, изъяли мой компьютер. После этого некий шиномонтажник написал на мой телеграм-канал безграмотный донос с явным замахом на статью об экстремизме. Думаю, он был подставной фигурой.

Все дело строилось на двух бумагах из ФСБ. В одной бумаге ФСБ объясняла, что этот телеграм-аккаунт принадлежит мне. А второй эксперт написал заключение, что я ужасным образом оскорбил всех судей. Так я попал под новую редакцию статьи о мелком хулиганстве, которую они отредактировали, включив в нее публичное оскорбление власти. В первый раз меня оштрафовали на 30 тысяч. Донос был по поводу того, что я писал весной, а суд был в ноябре, то есть срок давности истек. Когда мой адвокат пытался оспорить, они придумали такой интересный юридический термин "длящееся хулиганство". То есть человек не разбил стекло, а длительно разбивает его месяцами. Первое нарушение – штраф от 30 тысяч, повторное – штраф 100–200 тысяч и уже административный арест, а если третий по той же статье, там уже уголовка.

Срок действия моего приговора заканчивался 15 июля, а 8 июля полицейские уже без всяких доносчиков, мониторя мой телеграм-канал, обнаружили запись от 16 марта и завели дело опять с мнением эксперта ФСБ. Там было слово: первая буква латинская g, а потом "овны", эксперты это слово читали однозначным образом "говны". Анализировали они даже не слово "говны", а слово "говно". Я сказал: "Ваша честь, вы читаете gовны, я читаю gовны, а господа полицейские эксперты другое слово там видят, которое там не написано". Но есть заключение ФСБ, где написано, что это матерщинное слово. Если в первом случае я употребил слово "б****", которое входит в список неприличных слов, то в этот раз они объяснили, что хотя этого слова в списке нет, оно все равно неприличное. Следовательно, я в неприличной форме оскорбляю социальную группу – судей Конституционного суда, а в их лице и всю государственную власть. А так как это повторно, то, пожалуйста, административочка. Я вышел из дома, за мной бежит полицейский в маске. Меня повезли в суд. В суде состоялось мероприятие с зачитыванием экспертизы. Потом судья объявила, что я виновен и не могу быть наказан штрафом даже в 200 тысяч, а только административным арестом. И меня отправили в изолятор, где до того, как я туда попал была вспышка ковида среди задержанных и тех, кто их охранял: некоторые попали в больницу.

– Вы вышли на свободу и обнаружили, что ваши аккаунты в соцсетях взломаны. Может быть, ради этого вас и решили изолировать?

У нас мелким хулиганством занимается ФСБ

– Не думаю, что целью было взломать мои аккаунты, это можно было делать и не таким способом. Цель была меня наказать, сделать пакость, подвергнуть меня унизительному осуждению, как хулигана, типа тех, кто стекла бьет, дебоширит. Телефон они у меня изъяли. Я поставил на него сложный пароль. У них было неограниченное количество времени, чтобы его ломать, зная, что я не смогу остановить этот процесс. Инстаграм и фейсбук я тут же себе вернул. Твиттер у меня уплыл, хотя мне обещают вернуть. Мой старый скайп увели. Плюс они украли пароль Microsoft Word, где хранятся тексты, теперь у них есть доступ к миллиону моих статей. Пусть читают, у меня там ничего такого нет. Неприятно, конечно, что залезли куда-то, но в целом все это мне кажется довольно глупым. Причем они оставили номер телефона, с которого ломали. Звонили журналисты по этому номеру, он не работает. Я поговорю с адвокатом, возможно, мы подадим заявление в полицию.

– Вы говорите "они" — это та же самая ФСБ, которая готовила экспертизы?

Не могу это утверждать. Но то, что у нас мелким хулиганством занимается ФСБ, – это факт. Можете себе представить, чтобы делом о мелком хулиганстве занималась бы ФСБ и писала, что там дебошир выкрикивал и насколько это было оскорбительно для окружающих.

Противостояние в Екатеринбурге, где жители выступали против строительства православного храма в городском сквере. Май 2019 года
Противостояние в Екатеринбурге, где жители выступали против строительства православного храма в городском сквере. Май 2019 года

– Вы сказали, что всё началось с истории вокруг протестов из-за сквера. За ней очень внимательно следили, а потом внимание переключилось на что-то другое, и теперь уже не знаю, поставлена ли какая-то точка в этой истории?

Церковь не построена, сквер в целости и сохранности. Строительство собора не начали даже на новом месте, которое они согласовали. Поэтому все это кончилось победой гражданского общества. И это, очевидно, очень больно тем, кто много эмоций и сил вложил в вопли: все будет по-нашему, вы там зря протестуете, вы все сатанисты и прочее. У этих людей, как мы понимаем, есть какая-то "крыша" в органах, там тоже много православных чекистов. Протесты кончились, а дело о беспорядках в сквере существует, и периодически по нему кого-то вызывают на допросы. Уже и храм передумали на том месте строить, и Путин сказал, что надо народ спрашивать, и опрос провели, и все уже закончилось давно, но они выдергивают людей на допросы.

Задержание Алексея Романова в Хабаровске
Задержание Алексея Романова в Хабаровске

– В Хабаровске у вас появился товарищ по несчастью – видеоблогер Алексей Романов, которого тоже отправили на 7 суток. Вы много пишете в телеграме о том, что происходит в Хабаровске. К чему это может привести?

Протесты в Хабаровске радикализуются. Люди уже поняли, что надо говорить плохое про Путина Владимира Владимировича, а не только кричать "нам нужен Фургал". Конечно, происходящее в Хабаровске волнует всю страну, сотни тысяч людей смотрят трансляции, и информация о том, что в Хабаровске народ бунтует, очень широко распространяется. Вообще настроения в восточной части России такие. Что касается видеоблогера, да, это неприятная история. Владимир Владимирович Путин и вся его команда депутатов по сути хотят вернуть нас в советскую практику, когда было такое понятие "антисоветская агитация и пропаганда". Не может быть в Советском Союзе политических заключенных. А человек, который вел антисоветскую агитацию и пропаганду, уголовный преступник.

– Буковский был "хулиганом".

Они пошли по простому пути: надо сделать так, чтобы любое недовольство каралось

Да, потому что нормальный человек не может отрицать советскую власть, он или псих, или уголовник. Сейчас мы наблюдаем то же самое, только без идеологии, потому что никакой светлой идеи в будущем, к которому нас ведет Владимир Владимирович Путин, нет, и оправдания, ради чего все эти мучения, издевательства, нет никакого, у нас вся идеология в прошлом. Мы бесконечно строим память о Великой Отечественной войне. Тем не менее они чувствуют, что рейтинг падает, на одной демагогии и стоянии на коленях перед ветеранами ничего не добьешься, люди перестали на это реагировать. Никому уже давно не интересна Украина, кроме кучки людей, которые живут в телевизоре. Развлечь народ геополитикой уже не очень хорошо получается. И они пошли по простому пути: надо сделать так, чтобы любое недовольство каралось. Выборы превращаются в полный балаган с голосованием на пеньках. А тех, кому это не нравится, будут судить и штрафовать, потом сажать на нары.

В чем мое преступление? Да, возможно, ругаться такими словами публично и не стоит, но социальные сети – это частное пространство человека. То, что в России все смирились с мыслью, что за записи в социальных сетях с тобой могут что-то сделать, – это чудовищно. Мы видим массу процессов, когда берут какого-то сельского блогера, человека, который что-то пишет у себя в соцсетях, у него пять читателей, и его судят со всей серьезностью, что он призывал к экстремизму, ругал власть и так далее. Под антисоветскую агитацию и пропаганду списывалось вообще все, от отклонения от генеральной линии партии в вопросах гегелевской диалектики, до площадной брани у пивного ларька. Вот им хочется сделать то же самое. Они формируют юридическую базу, с помощью которой за любое критическое мнение в отношении к власти человека очень легко и непринужденно можно сделать преступником.

– Но всех не пересажаешь. На Дальнем Востоке уже выходят десятки тысяч.

Всех не пересажаешь, но, как только успокоятся, перестанут ходить на улицы, власти начнут искать "организаторов". Они считают, что если люди где-то бунтуют, то их кто-то взбаламутил. Как только в Хабаровске люди перестанут выходить на улицу массово, начнется поиск баламутов. Власть мстит тем, кто ее дразнит. Если где-то начинают скандировать пакости про Владимира Владимировича Путина, он злобу затаивает, а потом мстит. Хочу сказать хабаровчанам, что это как велосипед: как только они остановятся, они упадут и ударятся головой. Рано или поздно протесты закончатся чем-то может быть, уберут Дегтярева. Но злобу затаят и рано или поздно попытаются отомстить. И общественность должна понимать, что воронок приедет за всеми.

– В Екатеринбурге этот велосипед остановился.

Такого протеста в России не было никогда, это протест чисто политический

В Екатеринбурге так далеко дело не зашло. В нашем случае, в отличие от Хабаровска, ситуация была не политическая, из нее был простой выход, который они и сделали: не строить в сквере. Как только власть сделала уступку, сказала всё-всё, в сквере строить не будем, люди сказали: ну и хорошо, а что дальше протестовать? В Шиесе то же самое: цель протеста, чтобы помойку там не делать. Понятная, ясная цель, объединяющая людей. У власти тоже была возможность отыграть назад – не будем мы делать в Шиесе помойку. В Хабаровске ситуация совершенно иная. Во-первых, это изначально политическая проблема, там нет варианта: ну ладно, мы выпустим Фургала, пусть дальше губернатором будет. Это невозможно. Следовательно, возникает тупик. Что может сделать Кремль? Такого протеста в России не было никогда, это протест чисто политический. Фигура губернатора политическая. Несогласие хабаровчан с отстранением губернатора – это политическая ситуация. Самое ужасное для власти – они не могут выйти из этой ситуации, не пойдя на уступки, а идти на уступки они никак не могут. Поэтому в Хабаровске происходит нечто совершенно небывалое, и не стоит проводить параллели. Ситуация уникальная и гораздо более интересная, чем протесты в Москве. Потому что выборы в Московскую городскую думу это тема, которая не вдохновляла регионы. А тут люди вдруг видят, что целый регион поднялся на дыбы.

Деморнстрация в Хабаровске 1 августа
Деморнстрация в Хабаровске 1 августа

– Вы говорили недавно, что, пока Москва молчит, ничего принципиально не изменится.

Видя, что власть пытается их откровенно игнорировать, они радикализируются

Я бы сейчас уже не был так категорично настроен. Все длится довольно долго, акции солидарности проходят в других городах, и выясняется, что хоть в Москве все сыты и довольны, а фасад-то сыпется. Сейчас в Хабаровске сотни тысяч, весь Дальний Восток просыпается и видит, что они обманывались много лет, что они доверяли человеку, который плевать на них хотел. Если такие протестные акции по России будут постоянно происходить, то спокойствие в Москве мало что меняет. Такие протесты то здесь, то там, очень хорошо расшатывают режим, пробивая в фасаде заметные шурфы, и может наступить какая-то точка, когда этот фасад рухнет. По Хабаровску я точно совершенно не предвидел и не ожидал столь долгого протеста. Когда я неделю сидел без информации в изоляторе, мне и в голову не приходило, что я выйду, а в Хабаровске что-то продолжается. Я выхожу, слушаю новости: ничего себе, оказывается, они продолжают. Я был приятно удивлен. Более того, у них происходит медленная, постепенная радикализация протеста. Видя, что власть пытается их откровенно игнорировать, они радикализируются. И молодцы, пусть радикализируются.

Я призываю всех отказаться от высокомерия. Издалека на первых порах кажется, что свалка в Шиесе или храм в Екатеринбурге — это мелко. Но любой местный протест рано или поздно обретает другое звучание, потому что Путин вообще против участия народа во власти. Они сделали все, чтобы ликвидировать местное самоуправление и выборы. И у людей осталась одна возможность – выходить на протест. По местным поводам – точечная застройка, свалки, церкви, парки, губернатора посадили и так далее. Власть это жутко раздражает, любая активность людей, особенно уличная, вгоняет их в истерику. Они боятся, что не туда наступят и провалятся под лед, на чем-то, на совершенно невинном, на том, о чем никто не думал.

Кто бы мог подумать, что в Хабаровске такое случится? Сняли губернатора Гайзера в Коми, и ни один человек не вышел, хотя у него был рейтинг 85%. Потому что он был единоросс, грош цена всему голосованию за него. А за Фургала люди голосовали по-настоящему, из вредности. Совершенно другой эффект. Губернаторы очень сильно боялись референдума по Конституции. Власть ждала, а вдруг что-то пойдет не так, надо подстраховаться. Но тут у них все прошло. И вот Хабаровск внезапно. А что следующее будет? Они и с Шиесом не ожидали. Подумаешь, сколько у нас по России свалок, ничего раньше не происходило такого. Поэтому надо вглядываться в даль и ждать, где в следующий раз они оступятся, поскользнуться на какой-нибудь банановой кожуре.

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