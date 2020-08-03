Рубль на пределе. Станут ли власти поддерживать национальную валюту

Продолжится ли обвал рубля и оправдает ли нынешний август репутацию "месяца потрясений"? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Последняя неделя июля стала для российской валюты одной из худших в этом году. Доллар за пять рабочих дней подорожал на три рубля, а евро – и вовсе на пять. Причем слабеет рубль с небольшими откатами с середины июня. Для кого-то это, возможно, стало неожиданностью. В июне, когда в России начали стремительно отказываться от режима самоизоляции, многие банковские аналитики начали писать прогнозы о возврате рубля к докризисным уровням, делая ставку на быстрое восстановление российской и мировой экономики и выдавая желаемое за действительное.

Полная видеоверсия программы:

Мы же, напротив, в качестве наиболее вероятного сценария рассматривали падение рубля. Достаточно напомнить, что 8 июня программа "Деньги на “Свободе" вышла под заголовком "Слабеющая поддержка рубля и Путина. Почему пора задуматься о покупке валюты". А одна из ее тем была посвящена тенденциям, которые в итоге и вылились в распродажу российской валюты. Тогда, 8 июня, за доллар давали 68 рублей 22 копейки, а евро стоил 77 рублей, и те, кто прислушался к рекомендации, могли неплохо заработать.

Динамика курса доллара:

Динамика курса евро:

Так что давайте разбираться, какие факторы давили на рубль в июне и июле, и насколько значимыми они окажутся в августе.

Многие решили обновить гардероб и поправить макияж

Как это ни парадоксально, но выход России из режима самоизоляции принес рублю одни неприятности. Пока в России была практически закрыта вся непродовольственная торговля, спрос со стороны населения на все, кроме еды и товаров, необходимых для обустройства дач и загородных домов, резко сократился. Импортеры, которые до этого активно покупали валюту, делать это во время самоизоляции перестали.

Но когда россиян за две недели до голосования по поправкам к Конституции выпустили на улицу, параллельно упразднив режим "нерабочих дней", многие решили обновить гардероб и поправить макияж.

Розничная торговля в какой-то момент почти вернулась к докризисным уровням, что дало повод Минэкономразвития сделать вывод о гораздо более скромном падении доходов россиян, чем тот, о котором свидетельствовали социологические опросы и даже данные банков, которые регулярно публикуют свои оценки того, что происходит с доходами и расходами их клиентов.

Хотя в большинстве стран россиян пока не ждут, какие-то направления начали открываться

Проблема в том, что этот всплеск был не более чем отложенным на время карантина спросом, и продолжения иметь, скорее всего, не будет. Еще один фактор, который мы в июне рассматривали в качестве источника дополнительного спроса на валюту, – возобновление туристических поездок россиян за границу. И хотя в большинстве стран россиян пока не ждут, какие-то направления начали открываться. Состоятельные россияне при этом не стали ждать милостей от коронавируса и начали активно приобретать гражданства и виды на жительство в обмен на инвестиции в странах, где такого рода программы действуют.

Еще одна парадоксальная причина падения рубля заключается в том, что цены на нефть оттолкнулись от весенних минимумов и последние полтора месяца болтаются в довольно узком коридоре – от 42 до 44 долларов за баррель. При этом 42 с небольшим доллара за баррель – это цена отсечения, которая фигурирует в бюджетном правиле. Ниже этого рубежа начинаются массированные продажи валюты из Фонда национального благосостояния, которые призваны компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы.

Именно эти продажи, а также продажи валюты, которую Банк России получил из Фонда национального благосостояния за акции Сбербанка, стали одной из основных причин укрепления рубля в апреле – мае. Если бы нефтяные цены продолжили расти, у экспортеров появилась бы дополнительная валютная выручка, продажи которой могли бы компенсировать интервенции ЦБ и Минфина на валютном рынке. Но проблема заключается в том, что валютная выручка экспортеров как раз особо и не выросла – поскольку цены на нефть удалось поднять исключительно благодаря резкому снижению добычи и экспорта. И даже те скудные по сравнению с докризисными временами объемы валюты, которые получают российские продавцы нефти, газа и прочего сырья, на российский рынок поступают далеко не в полном объеме. Причина – существенное смягчение валютного регулирования. Штрафы за невозврат валютной выручки до 1 июля следующего года отменены.

Коронавирус совершенно не собирается отступать во многих крупных экономиках

Но вернемся к нефти. Коридор 42–44 доллара за баррель для курса рубля оказался наихудшим вариантом. С 1 августа страны ОПЕК+ начали постепенное увеличение добычи, и этот эксперимент может вызвать новый виток падения нефтяных котировок. Проблемы в том, что, во-первых, мировая экономика и, соответственно, спрос на сырье восстанавливаются совсем не теми темпами, которые прогнозировали лидерами ОПЕК+. А во-вторых, коронавирус совершенно не собирается отступать во многих крупных экономиках, начиная с США и заканчивая Индией и Бразилией. И вероятность возврата отмененных было ограничений с каждым днем растет.

Раз уж зашла об этом речь, позволю себе небольшую ремарку. В Москве перчаточно-масочный режим без громких объявлений серьезно ужесточается. Буквально на днях в нескольких магазинах меня всерьез предупредили о том, что маску дома забывать не следует.

Что касается восстановления мировой экономики, которое очень сильно зависит от того, что происходит в США, мы о нем поговорим чуть позже. Пока же зафиксируем высокую вероятность падения нефти в августе к 25–30 долларам за баррель. Для рубля это будет не самая плохая новость, поскольку продажи валюты в рамках бюджетного правила возобновятся.

Говоря о курсе рубля, невозможно обойти стороной действия иностранных инвесторов, которые в значительной степени повлияли как на летний рост российской валюты, так и на ее летнее падение. Приток "горячих" долларов и евро на российский рынок весной этого года был вызван, с одной стороны, щедростью мировых Центробанков, которые с печатными станками наперевес включились в борьбу с последствиями кризиса. А с другой – высокими по мировым меркам ставками, от которых зависит и доходность гособлигаций. Еще во второй половине апреля ставка рефинансирования Банка России была на уровне 6 процентов, а сейчас она после трех снижений в апреле, июне и июле – 4 процента с четвертью. Если весной гарантированные продажи валюты государством были дополнительным стимулом, который гарантировал иностранным инвесторам, что они в любой момент могут вытащить деньги с российского долгового рынка и конвертировать в ту валюту, с которой они сюда пришли, летом ситуация развернулась. Доходность стала существенно ниже, а гарантий того, что получится продать рубль хотя бы по той же цене, по которой когда-то покупали, нет никаких.

Реинвестировать эти деньги в России пока слишком рискованно, так что полученные дивиденды конвертируются в доллары и евро

Похожая ситуация и на российском рынке акций. Весной изрядно подешевевшие акции российских компаний были довольно лакомым куском. Приближался период выплаты дивидендов за далеко не самый плохой для основных российских эмитентов 2019 год. Сейчас основная масса дивидендов выплачена, причем выплачена в рублях. Реинвестировать эти деньги в России пока слишком рискованно, так что полученные дивиденды конвертируются в доллары и евро. А некоторые инвесторы заодно продают и акции, поскольку уверенности в том, что по результатам этого года у компаний будет прибыль, часть которой они распределят между акционерами, тоже нет.

Тут я хочу вспомнить еще одну свою рекомендацию. В программе, которая вышла в эфир 16 марта, я советовал начинать аккуратно, равными долями покупать акции – российские или американские, кому что больше нравится, – чтобы к лету сформировать долгосрочный портфель, который можно будет держать до следующего кризиса, не слишком рискуя выйти в глубокий минус. Так вот, российский долларовый индекс РТС тогда торговался на уровне 950 пунктов, и это на 30 процентов ниже, чем закрылся июль. Американский индекс широкого рынка S&P 500 16 марта закрылся в районе 2400 пунктов, и к концу июля прибавил более четверти. Долларовая доходность за три с половиной месяца не самая плохая, и сейчас я хотя бы частично ее зафиксировал. До мартовских минимумов мы, может, и не дойдем, но в том, что в августе рынок акций ждут не самые лучшие времена, я почти не сомневаюсь.

Но вернемся к рублю. Нынешний рост доллара и евро устраивает слишком многих. Минфин и ЦБ выигрывают от переоценки валюты, которая лежит в Фонде национального благосостояния и международных резервах.

Радостно потирают руки и экспортеры, у которых расходы в рублях, а доходы в долларах. Ничего не имеют против и российские производители: на фоне дорожающего импорта их товары все более конкурентоспособны. Так что умеренная девальвация рубля, которую мы наблюдаем, для экономики в целом означает дополнительную поддержку. В минусе иностранные инвесторы и российские потребители, которые традиционно за все и платят.

У ЦБ и Минфина достаточно средств, чтобы погасить любую панику по крайней мере на валютном рынке

А теперь о том, чего ждать от августа. Ослабление рубля пока не привело к паническим распродажам и бегству с долгового и фондового рынка иностранных инвесторов, но ситуация довольно напряженная и очередного биржевого краха исключать нельзя. Правда, у ЦБ и Минфина достаточно средств, чтобы погасить любую панику по крайней мере на валютном рынке. Тезис о том, что Банк России и Минфин заинтересованы в плавной девальвации рубля, справедлив лишь до определенных пределов. Как только дорожающий импорт начнет разгонять инфляцию, Банку России придется ломать голову над тем, как с этим бороться. Для Минфина слабеющий рубль тоже палка о двух концах. Размещать рублевые облигации федерального займа при падающем рубле куда как непросто, а не занимать тоже не получается – бюджетные расходы финансировать надо, а продавать для этого валюту из резервов мешает бюджетное правило.

Кроме того, курс рубля в России – вопрос политический. Потому как финансовая стабильность – это "наше все", больше пока похвастаться нечем.

Поправки к Конституции, конечно, приняли, но глухое раздражение у граждан копится, а порой и выливается в массовые протесты, как на Дальнем Востоке. Поэтому я думаю, что попытки резко "уронить" российскую валюту будут пресекаться интервенциями Банка России – он продал еще не всю валюту, полученную за контрольный пакет Сбербанка, и может появиться на рынке в любой момент. Одним словом, в более или менее спокойной обстановке регулятор постарается постепенно завершить процесс плавной девальвации рубля и стабилизировать его на текущих уровнях. Если же мир накроет очередная волна панических распродаж, все будет зависеть от реакции Центробанка. Но в любом случае в пользу рубля начнут играть те же факторы, которые привели к его росту весной.

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