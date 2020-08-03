Россия выходит из соглашения с Кипром о двойном налогообложении

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Это объясняется тем, что в ходе переговоров документ не удалось скорректировать по поручению российского президента Владимира Путина, сообщает Министерство финансов России.

Переговоры с Кипром о введении налога в 15% на офшорные дивиденды и проценты не увенчались успехом, утверждают в ведомстве. В заявлении Минфина говорится, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми, поскольку способствовали бы "безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".

"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром, с тем чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата", – заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В апреле Минфин предложил Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты – это наиболее жесткий вариант изменения соглашения. В ответ кипрские власти выдвинули свои предложения. "По сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ и будут способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов", – отмечается в сообщении Минфина.

Россия предлагала на этой неделе провести очные переговоры на Кипре, чтобы найти компромиссное решение, но получила отказ, уточнили в министерстве. Однако, по данным кипрских СМИ, окончательную точку поставил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Кипра. В результате российский вариант компромисса (его суть не уточняется) отвергло министерство финансов Кипра, говорится в сообщении. Поэтому российское министерство с 3 августа запустило процедуру денонсации соглашения. Она будет оформлена в виде федерального закона и внесена в Госдуму.

Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. После выхода из соглашения с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти). Могут также пострадать российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, поскольку налогообложение этих выплат будет осуществляться по кипрскому законодательству.