ФСБ: обвинение Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, не связано с его журналистской деятельностью. Такую информацию предоставил Центр общественных связей ФСБ на запрос Союза журналистов России.

Сафронов, работавший в "Коммерсанте" и "Ведомостях", а последние 2 месяца бывший советником главы Роскосмоса, был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию.