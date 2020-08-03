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ФСБ: обвинение Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Журналист Иван Сафронов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, не связано с его журналистской деятельностью. Такую информацию предоставил Центр общественных связей ФСБ на запрос Союза журналистов России.

Сафронов, работавший в "Коммерсанте" и "Ведомостях", а последние 2 месяца бывший советником главы Роскосмоса, был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию.

  • Журналисты многих российских СМИ, выступившие в защиту Сафронова, подвергают это сомнению. Они указывают на то, что Сафронов был автором ряда резонансных публикаций. В том числе – о пожаре на атомной подводной лодке "Лошарик", о контракте на поставку в Египет российских истребителей Су-35, о возможном приходе главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации. После этой статьи Сафронова уволили из "Коммерсанта", и весь отдел политики уволился вслед за ним. Десятки СМИ, журналистов, актёров потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Сафронова.

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