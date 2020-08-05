Адвокат рассказал о двухлетнем наблюдении за Иваном Сафроновым

Служба внешней разведки вела наблюдение за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года, заявил “Интерфаксу” его адвокат Иван Павлов.

Согласно тексту постановления о привлечении журналиста обвиняемым, российская разведка узнала о возможной передаче им секретных сведений за рубеж и о существовании сотрудника чешской спецслужбы, с которым он, по утверждению следствия, работал, как минимум с осени 2019 года.

При этом, по словам Павлова, никаких подробностей ни о вероятном сотруднике чешской разведки, ни об информации, которую ему мог передать Сафронов, в документе нет. Павлов отметил, что если спецслужбы бы знали о противоправной деятельности Сафронова, то они могли бы остановить его раньше.

Сафронов, работавший в "Коммерсанте" и "Ведомостях", а последние 2 месяца бывший советником главы Роскосмоса, был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию. Утверждается, что это было сделано по заказу американской разведки.

Сотни российских журналистов подписались под открытым письмом, где подвергают сомнению обвинение и связывают его с работой Сафронова в журналистике. В его поддержку высказалась международная организация “Репортёры без границ”. Чешский знакомый Сафронова, с которым он общался, заявил, что никогда не сотрудничал с разведкой и не получал ни от кого секретные данные.