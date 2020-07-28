Федеральная служба безопасности предлагала обвинённому в государственной измене бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Сафронову-младшему раскрыть источники публикаций для досудебного соглашения со следствием. Раньше служба утверждала, что дело не имеет отношения к его работе журналистом. Об этом агентству “Интерфакс” заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

"Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван", - сказал Павлов. По его словам, журналист даже не стал это обсуждать. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет, сказал Павлов ТАСС.

Сафронов был журналистом “Коммерсанта” и “Ведомостей”, сотрудничал с русской версией журнала Forbes. Два месяца он проработал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 7 июля он был задержан в Москве, а позднее арестован. Следствие утверждает, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии — Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию.

Сам Сафронов отвергает обвинение и настаивает, что его преследуют за его журналистскую деятельность. Он — автор ряда резонансных публикаций. В том числе — о пожаре на атомной подводной лодке “Лошарик” (Cафронов первым подтвердил, что речь идёт именно о сверхсекретной лодке и первым назвал возможную причину катастрофы, впоследствии она подтвердилась), о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35 (после неё госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов), о вручении заму главы администрации президента России звания Героя России (после неё свой пост покинул главный редактор “Коммерсанта”) и о возможном приходе главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на пост главы Совета федерации (после этой статьи он был уволен из “Коммерсанта”, и весь отдел политики уволился вслед за ним).

Сам журналист в выходные был изолирован с подозрением на коронавирус после того, как он пожаловался на боль в горле. К нему не будут допускать адвокатов, все следственные действия с ним остановлены.