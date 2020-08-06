По версии следствия, обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов передал секретные сведения разведке Чехии с помощью своего лично компьютера. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорится, что журналист использовал программу шифрования VeraCrypt, а в качестве паролей — фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке. Об этом "Интерфаксу" рассказал адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"В обвинении Ивана указано, что, "осуществив собирание" секретных сведений, он передал их представителю чешской разведки с помощью персональной электронно-вычислительной машины, расположенной по месту его жительства в Москве", — добавил Павлов.

VeraCrypt — бесплатная программа для шифрования жесткого диска и отдельных файлов с открытым исходным кодом, она запущена в 2013 году и поддерживается основателем французской компании IDRIX Моуниром Идрасси. Программа не предназначена для пересылки информации или шифрования отдельных сообщений.

Служба внешней разведки вела наблюдение за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года, говорил ранее Павлов. В материалах дела отмечается, что российская разведка узнала о возможной передаче им секретных сведений за рубеж и о существовании сотрудника чешской спецслужбы, с которым он, по утверждению следствия, работал, как минимум с осени 2019 года.

При этом, по словам Павлова, никаких подробностей ни о вероятном сотруднике чешской разведки, ни об информации, которую ему мог передать Сафронов, в материалах, с которыми ознакомились адвокаты, нет. Павлов отметил, что если спецслужбы бы знали о противоправной деятельности Сафронова, то они могли бы остановить его раньше.

ФСБ и министерство юстиции добиваются наказания адвокатов Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Жалоба ФСБ поступила на всех шестерых защитников, в том числе и на Ивана Павлова, которому, по его словам, дать такую подписку следователи вообще не предлагали. Адвокаты считают это "попыткой связать руки и заткнуть рты при работе защиты в резонансных делах".