Дегтярёв отменит запрет на перелеты бизнес-классом для чиновников

В Хабаровске врио губернатора края Михаил Дегтярев намерен отменить запрет для местных чиновников на перелеты бизнес-классом. Он был введен полтора года назад бывшим главой региона Сергеем Фургалом. Проект нового постановления обнаружило "МБХ медиа" на портале правовой информации.



Согласно документу, сотрудникам региональной администрации возвращают возможность летать в бизнес-классе, ездить железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности, а также перемещаться морским и речным транспортом в каютах "люкс" с комплексным обслуживанием. Дегтярев в своем инстаграме объяснил такое решение тем, что хабаровские чиновники за последнее время редко бывали в столице России.



В марте 2019 года бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал запретил всем членам краевого правительства, кроме трех первых зампредов, покупать для командировок билеты в бизнес-класс за бюджетный счет из-за высоких цен. Они могли летать только в экономклассе или оплачивать дополнительные расходы самостоятельно. Глава региона отмечал, что будет контролировать все передвижения чиновников, и рекомендовал сократить полеты в Москву.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву. Суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает. После задержания избранного губернатора в Хабаровском крае и соседних регионах несколько дней проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе".