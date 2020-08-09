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Политика

"Если не Путин, то кто?" "Живая политика" ищет ответ в регионах

Акция в поддержку регистрации оппозиционных кандидатов в Москве, июль 2019 года

В сентябре в десятках регионов России пройдут местные выборы разных уровней: от дополнительных выборов в Госдуму до муниципальных. Независимые депутаты Москвы и Санкт-Петербурга анонсировали проект "Живая политика" для поддержки несистемных коллег.

Они надеются помочь независимым кандидатам со сбором средств на агитационные материалы, поиском волонтёров и наблюдателей на выборах, подсказать, как именно вести избирательную кампанию и в целом развивать местное самоуправление не только в двух столицах.

– Это основная национальная идея России должна быть – развитие малых родин разных людей, – считает московский муниципальный депутат Юлия Галямина, одна из организаторов проекта "Живая политика". – Сделать это можно не только деньгами из федерального бюджета. Важно, чтобы регионы сами научились зарабатывать, чтобы в них появились лидеры, которые будут продвигать эти местные города, посёлки, местные сообщества, чтобы они представляли живущих там людей в органах власти. Эти местные лидеры – и есть ответ на вопрос "если не Путин, то кто?". Таких лидеров должно быть очень много. Есть люди, которые почувствовали в себе это лидерство, но они пока не получили достаточной поддержки от нас, от общества. И проект призван эту поддержку оказать. Мы хотим, чтобы кандидатам было легче расти, становиться большими политиками.

"Под постоянным прессингом"

На сайте "Живой политики" – кандидаты из 18 городов и поселений, представляющие думские КПРФ и "Справедливую Россию", партию "Яблоко", "Городские проекты" Варламова и Каца, поддерживаемый Михаилом Ходорковским проект "Объединённые демократы" и сеть штабов Алексея Навального.

Юлия Галямина во время протестной акции в Москве, 27 июля 2019 года
Юлия Галямина во время протестной акции в Москве, 27 июля 2019 года

– У нас Школа местного самоуправления проводит тренинги регулярно – раз в неделю, – рассказывает Юлия Галямина о планах по поддержке кандидатов. – Плюс будут индивидуальные консультации по стратегии, по тактике, по агитации. Мы будем призывать москвичей, которые родом из других городов, вернуться на 1–3 дня на свою малую родину и помочь найти там новых лидеров, сделать политику живой.

Многие независимые кандидаты – под постоянным прессингом, заявляет Юлия Галямина: им отказывают в регистрации местные избирательные комиссии либо пытаются оспорить участие в выборах уже в статусе официального кандидата. В ход идёт административный и силовой ресурс.

Сама Галямина испытала на себе подобное давление: в 2019 году она шла кандидатом на выборы в Московскую городскую думу. Избирком не допустил её до выборов, заявив о превышении лимита недействительных подписей в её поддержку. В такой же ситуации оказались более 50 оппозиционных политиков, что вызвало в Москве волну протестов. Галямину трижды арестовывали за нарушения закона о митингах. В конце июля 2020 года стало известно уже об уголовном деле против депутата из-за "неоднократных нарушений порядка проведения митингов". На её даче и в квартире прошли обыски. Сейчас политик под подпиской о невыезде, её защита ожидает передачу материалов дела в суд в ближайшее время. В случае обвинительного приговора Галямина, преподаватель по профессии, не сможет работать по этой специальности, а также баллотироваться в Госдуму, что, по её мнению, и стало причиной для уголовного дела.

"Начинается шёпот в толпе"

Среди кандидатов, которых поддержали в проекте "Живая политика", – гражданская активистка из Нижнего Тагила Надежда Журавлёва. В 2018 году, перед президентскими выборами, она с единомышленниками организовала движение "Тагил за перемены". По её словам, в тот момент пришло ощущение: "Так дальше жить нельзя".

Надежда Журавлева
Надежда Журавлева

– Мы с вами вошли в период какого-то непонятного застоя, период, когда люди, долго сидящие у власти, уже не обращают внимания на народ, – считает Надежда Журавлёва. – Группа лиц заняла верхушку и действует в своих интересах. Это самый главный посыл, почему образовалось наше движение. Мы ведём работу за внимание чиновников к социальным проблемам. Казалось бы, раз в городе два крупных промышленных предприятия, то мы должны тут все жить хорошо. Но уровень наших доходов, реальных доходов, которыми мы располагаем, и уровень нашего благополучия очень низкий.

Помимо социальных проблем – экология. Журавлёва рассказывает, что в Нижнем Тагиле, и без того загазованном промышленном городе, планируют построить мусорный полигон и мусоросортировочный завод. Протесты жителей не были услышаны, рассказывает активистка. По её словам, ради проектов, по нормам недопустимых в черте города, чиновники поменяли границы населённого пункта: теперь на бумаге и полигон, и завод – за городом. Как раз в округе, где на сентябрь намечены довыборы в городскую думу. Там Надежда Журавлёва и зарегистрировалась кандидатом в местный парламент, чтобы уже на этом уровне бороться с незаконным, по мнению активистов, строительством. Выдвинулась от "Яблока", признаётся, что не состоит ни в одной партии, но выдвижение от неё позволяет миновать фильтр сбора подписей. Прошлогодний опыт московских коллег решила на себе не испытывать.

 Вера Олейникова. Фото Дэнни Кулинич, телеграм-канал @contrmedia
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Проблемы возникли уже после регистрации. Один из пунктов депутатской программы Журавлёвой – возврат прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Их отменили, как и в Екатеринбурге, региональном центре. Сейчас активисты собирают подписи против отмены, а полиция регулярно приходит к сборщикам, обвиняя тех в нарушении закона о митингах. Хотя они официально зарегистрировали сбор как народную законодательную инициативу и даже успели собрать 40 процентов необходимых подписей:

– Мы просто собираем подписи, причём легально, нам разрешено это делать, и вот такие начались репрессии, – возмущается Надежда Журавлёва. – Конечно, те, кто приходит подписываться, они же все это видят. И это вызывает ещё большее негодование. Начинается этот шёпот в толпе, когда уже вспоминают Фургала, то, что в Хабаровске происходит. Людей это подстегивает.

Палки в колёса кампании вставляются и с помощью административного ресурса. Местный избирком хоть и зарегистрировал Журавлёву кандидатом, но на днях забраковал агитационные билборды. В тексте, мол, некорректное сокращение Свердловской области. По словам активистки, в рекламное агентство звонили из мэрии, угрожая спилить билборды, если на них появится изображение Журавлёвой. Сейчас она продолжает работу "в полях": обходит избирателей и рассказывает о своей программе:

– У меня четверо детей. Мне очень сложно их растить в тех реалиях, в которых я нахожусь: низкий доход, несправедливость систем и образования, и медицины, и социальных услуг. Та политика, которая сейчас ведётся в России, та политика, которая ведётся в моем городе, – она повернута к нам пятой точкой. И я понимаю, что достанется моим детям, если мы все будем молчать. Меня это не устраивает, – заявила Радио Свобода Надежда Журавлёва.

Арест по WhatsApp

Зарегистрированный кандидат в депутаты Гульназ Равилова 8 августа вышла из спецприёмника в Казани после второго подряд административного ареста. Местный Приволжский районный суд арестовал её по WhatsApp на 5 суток по обвинению в повторном нарушении закона о митингах. Претензии у полиции возникли из-за того, что 15 мая Гульназ Равилова фотографировала пикетирующего у здания военкомата. После предыдущего ареста тремя неделями ранее у Равиловой нашли COVID-19. Большую часть времени она провела в камере в одиночестве, а после ареста её отправили на самоизоляцию.

Кандидата задержали ещё раз накануне окончания назначенного карантина: 3 августа в её квартиру ворвались сотрудники Центра по противодействию экстремизму и судебные приставы, заявив, что у них постановление о принудительном приводе в суд. В нём, правда, Гульназ Равилова так и не оказалась: её привезли в полицию, где судью она увидела на экране телефона дежурного сотрудника:

Гульназ Равилова
Гульназ Равилова

– Он держал телефон перед нами с адвокатом, и мы так общались с судьёй, – вспоминает Гульназ Равилова. – Я заявляла, что я зарегистрированный кандидат, а в материалах дела не было разрешения прокурора на то, чтобы меня судить. Без него это незаконно. Но суд всё-таки вынес решение.

Заседание в мессенджере шло почти 3 часа. Весь документооборот материалов дела, кроме приложенного диска с видео, участники процесса перекидывали друг другу фотографиями там же. "Равиловой Г.И. осуществлялась видеосъемка указанного публичного мероприятия и при этом Равилова Г.И. задавала вопросы Зиннатуллину Р.М. (участнику одиночного пикета. – Прим. РС), на которые он ей отвечал", – цитировал решение суда сайт Idel.Реалии.

Яна Антонова и Александр Коровайный в Горизбиркоме Краснодара. Фото Даниила Бурмака
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Гульназ Равилова связывает такое внимание правоохранительных органов с желанием запугать и заставить молчать. "По мере приближения выборов напряжение росло, – рассказывает активистка. – Начались обыски. Я уже понимала, что скоро придут и ко мне, и была морально готова".

Гульназ Равилова ещё не успела начать активную агитацию за свою кандидатуру: её арестовали на следующий же день после официальной регистрации. Она баллотируется в депутаты посёлка Осиново в пригороде Казани (там местные активисты выступают против строительства мусоросжигательного завода) от проекта "Объединённые демократы". В их казанском штабе трижды за последний месяц прошли обыски. Туда врывался спецназ якобы из-за сообщения о заложенной бомбе, срывались лекции из-за "подозрений в терроризме". Члены штаба жаловались на угрозы расправы со стороны представителей силовых ведомств.

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