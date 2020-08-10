Прокуратура утвердила обвинение Навальному по делу о клевете

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства.

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в агитационном ролике телеканала RT о голосовании по поправкам к Конституции, “позор страны” и “предатели”. В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального.

Следствие утверждает, что слова Навального оскорбили снявшегося в рекламном ролике ветерана Артеменко. Согласно протоколу допроса, пост Навального пересказал ему сосед по дачному участку. После этого он попросил свою сиделку показать ему эту запись, разнервничался, и у него ухудшилось состояние здоровья.

В пресс-релизе Следственного комитета говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального “опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья”.

В офисе основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией и в двух его квартирах прошёл обыск. Сам он заявил на допросе, что считает, что уголовное дело сфабриковано и имеет политические мотивы. Он находится под подпиской о невыезде.

По предъявленной статье оппозиционеру грозит штраф до миллиона рублей или в виде его годового дохода и обязательные работы на срок до 240 часов.