"Перед ОМОНом все равны". В Минске пропали российские журналисты

В Беларуси во время массовых протестов после президентских выборов несколько журналистов, в том числе российских, перестали выходить на связь. Во вторник стало известно, что в Минске пропал корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко, который не был аккредитован в Беларуси. Долго не было известий и от координаторов "Открытой России" Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые также освещали события в Минске. Позже выяснилось, что белорусские власти считают их "провокаторами", причастными к беспорядкам в Минске. Активисты избиты.

С вечера понедельника нет связи с фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня" Ильёй Питалевым. Минувшей ночью был задержан главный редактор белорусского издания "Наша нiва" Егор Мартинович. Он успел отправить коллегам сигнал SOS. После этого связь с ним пропала.

Во вторник вечером был освобождён корреспондент издания "Медуза", гражданин России Максим Солопов. Он был задержан вечером 9 августа, когда освещал акцию протеста в Минске, и почти двое суток с ним не было связи.

Об освобождении журналиста сообщила "Медуза" со ссылкой на посольство России в Минске. Сообщается, что журналиста отпустили из изолятора и передали сотрудникам посольства. В ближайшее время его отвезут на границу России.

Ранее издание Daily Storm опубликовало видеозапись задержания Солопова. Сотрудники ОМОНа избили его дубинками.

О том, при каких обстоятельствах пропал журналист Максим Солопов, и почему редакция всерьез обеспокоена этой ситуацией, ранее Радио Свобода рассказал главный редактор издания "Медуза" Иван Колпаков:

Была договоренность созваниваться каждые полчаса

– На протяжении всего воскресенья Макс держал связь с нашими сотрудниками, прежде всего с моими заместителями – Таней Лысовой и Димой Камиловым. Когда стало ясно, что нужно идти на улицу, и что на улице будет довольно сложно, они договорились о том, что будут созваниваться каждые полчаса. Таня Лысова созванивалась с Максом каждые полчаса. Последний раз она с ним поговорила в час ночи в понедельник, это уже была ночь дня выборов. И где-то сразу после этого с ним созвонился Дима Камилов, руководитель нашей новостной службы, и Макс ему сказал, что он находится в толпе людей, которую силовики сжимают с двух сторон, и они довольно активно применяют слезоточивый газ, потому что в толпе люди кричат, что они задыхаются. После этого он уже на связь не выходил.

– Проходила информация, что его избили...

Корреспонденты DailyStorm видели, как его избили и задержали

– Мы знаем об этом от корреспондентов издания DailyStorm, которые видели, как его избили и как его задерживали. Сперва они эту информацию передали своей редакции, и у них вышел материал про эту ночь после выборов. Потом, когда их освободили, они подтвердили эту информацию – по их словам, его довольно жестко избили.

– Как вы его искали?

– Мы обзвонили все больницы, все отделения милиции, мы обзвонили все следственные изоляторы и нигде не смогли его найти. Сегодня были разные слухи, они появились еще вчера вечером, что он может быть в одном изоляторе, в другом. Наш адвокат (у нас есть уже в Минске адвокат, которого нам предоставила правозащита "Открытки", он нам очень помогает), ездил по этим местам, проверял эти слухи.

– Помогали ли вам как-то в поисках власти Беларуси или Российской Федерации?

Чем больше времени проходит, тем меньше я верю, что с ним все хорошо

– Мы с утра понедельника были на связи с МИД России, я связывался с Марией Захаровой, связывался с российским консулом в Беларуси. Я связывался с МИД Латвии, поскольку "Медуза" расположена в Риге. Я могу сказать, что, на мой взгляд, российские дипломаты пытались нам помочь изо всех сил. Даже если делать поправку на то, что следственные изоляторы в Минске сейчас переполнены из-за протестов, мы понимаем, что не только мы ищем людей, есть и другие пропавшие журналисты, другие пропавшие люди, есть просто люди, которые пошли в воскресенье на протесты и до сих пор не вернулись домой, и их пытаются найти. Там много хаоса сейчас, в Минске, мне все равно кажется, что это очень странная ситуация, когда такие ресурсы задействуются, но не удается найти человека, попавшего в руки к силовикам, – рассказал Иван Колпаков.

Во вторник стало известно, что в Минске пропал корреспондент издания "Znak.com" Никита Телиженко. У него не было аккредитации для работы в Белоруссии, сообщила главный редактор издания Мария Плюснина. По ее словам, Телиженко находился в Минске с 7 августа. Издание не подавало документы на аккредитацию, так как решение о командировке было спонтанным, пояснила Мария Плюснина. Сейчас телефон Телиженко работает, но на него никто не отвечает, рассказала Плюснина радио Свобода:

В последний раз он выходил на связь с редакцией вчера

– Никита Тележенко работал в Минске с 7 августа, он отправился туда по редакционному заданию освещать выборы президента Беларуси. В дальнейшем он следил за реакцией жителей страны на итоги голосования, то есть мы освещали уличные акции протеста. В последний раз он выходил на связь с редакцией вчера, в понедельник, в 18:46. В этот момент он направлялся к месту проведения очередной уличной акции протеста. Он планировал ее освещать как журналист, в соответствии с редакционным заданием. После этого его телефон был выключен и недоступен всю ночь. Мы постоянно пытались ему позвонить, связаться с ним. В районе 6 утра телефон снова включился, но по нему уже никто не отвечал. Телефон не отвечает до сих пор. Мы не знаем, что произошло с Никитой. Мы не знаем, где он сейчас находится. Со своей стороны, мы направили обращение в МИД России с просьбой помочь нам найти Никиту, а также в Министерство внешнеэкономической деятельности Свердловской области и представителю МИД России в Екатеринбурге. У нашей редакции пока есть только одно предположение, что он мог быть задержан в Минске, как это произошло с другими журналистами российских СМИ. Я считаю, что это абсолютно не адекватная реакция на работу журналистов, которые освещают это общественно значимое событие. Считаю, что Никита Тележенко, как и другие коллеги из СМИ, выполнял свою работу, и если он задержан, я надеюсь, что в самое ближайшее время его отпустят, – рассказала Мария Плюснина.

В Беларуси также пропали координаторы "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в страну как наблюдатели за выборами. Об этом сообщатся в заявлении федерального совета правозащитной организации. Коллеги полагают, что Важенков и Рогов задержаны и им угрожает опасность. "Открытая Россия" потребовала от властей Беларуси немедленно сообщить, где находятся Артём Важенков и Игорь Рогов, и освободить их. Вечером во вторник появилось видео, на котором белорусские спецслужбы представляют Важенкова и Рогова как провокаторов, причастных к беспорядкам в Минске.

Коллега пропавших сотрудников "Открытой России" Татьяна Усманова сообщила радио Свобода, что в последний раз они выходили на связь в понедельник в 8 вечера:

"С ребятами все не очень хорошо, их взяли"

– Тогда у них все было хорошо, они были в Минске. Так как в Беларуси возникли очень большие проблемы с интернетом, мы понимали, что ребята не могут каждые полчаса сообщать о том, как у них обстоят дела. До утра от них никакой информации не было. А сегодня в 10 утра мой коллега смог дозвониться на телефон Артема. Там ответил незнакомый нам человек, который представился другом и сказал, что с ребятами, я цитирую, "все не очень хорошо", и что их взяли. Ребята поехали для того, чтобы понаблюдать за выборами. А что касается того, где они сейчас, у нас нет никакой информации. Мы сейчас на связи с белорусскими правозащитными организациями и пытаемся их найти. Совсем скоро мы понесем заявление в МИД РФ и попробуем выйти с ними на связь. Я очень надеюсь, что они участвуют в поисках абсолютно всех граждан, а не только лояльных им журналистов, скажем так. Пример "Дождя" показал, что МИД выходит на связь и помогает всем гражданам России. Я надеюсь, что в случае активистов "Открытки" будет тоже самое, и МИД РФ предпримет все необходимые действия, чтобы им помочь, – рассказала координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

Активист профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин уверен, что действия властей Белоруссии, задержавших корреспондентов российских изданий, незаконны и неадекватны:

Мы требуем освободить всех задержанных журналистов

– Наш профсоюз считает, что задержание журналистов, и не только российских, которые освещают важнейшие события в Беларуси – это преступные действия. Мы требуем от властей Беларуси немедленно освободить всех задержанных журналистов и не мешать им работать, дать возможность свободно и беспрепятственно освещать происходящее в стране. Мы видели, в каких экстремальных условиях приходится работать журналистам и представителям медиа: в условиях отсутствия интернета и препятствий со стороны силовиков. Это абсолютно неприемлемо.

– Как вы думаете, почему белорусские власти выбрали именно такой метод взаимодействия с освещающими события журналистами?

Белорусские власти никогда с журналистами не церемонились

– Белорусские власти никогда с журналистами не церемонились, но сейчас они очевидно находятся в страхе и очень боятся того, что из страны начнет поступать правдивая информация о том, что происходит. Именно этим, на мой взгляд, объясняются их незаконные, даже преступные действия в отношении журналистов. Как мы видели, они настолько напуганы, что вообще не различают – кто и откуда. Для них все журналисты одинаковы – как сотрудники независимых российских медиа, так и корреспонденты государственных каналов, которые всегда были достаточно лояльны к режиму Лукашенко. В этот раз задерживали и тех, и других: перед белорусскими омоновцами все оказались равны, – полагает представитель профсоюза журналистов и сотрудников СМИ Игорь Ясин.

Акции протеста после президентских выборов в Белоруссии продолжились вторую ночь подряд. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с милицией. Власти официально подтвердили гибель одного из участников протестов в Минске. В понедельник была ранена резиновой пулей корреспондент "Нашей нивы" Наталья Лубневская. Журналистку пришлось госпитализировать. "МБХ медиа" сообщает, что пострадал корреспондент издания Александр Скрыльников: его задела светошумовая граната. Задержанные в Минске в воскресенье российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов освобождены. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Освободить задержанных в Минске российских журналистов, включая Максима Солопова, потребовали "Ведомости", "Коммерсантъ"и РБК, Совет по правам человека при президенте России, ЛДПР, Союз журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "непропорциональными" действия белорусских властей в отношении журналистов.